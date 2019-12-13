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Волинський письменник отримав «Золотий хрін» за найгірший опис сексу

Волинський письменник отримав «Золотий хрін» за найгірший опис сексу
Повідомили, хто став переможцем премії «Золотий хрін-2019» за найгірший опис сексу в українській літературі.

Про це йдеться на сторінці премії у facebook.

Перемогу здобув волинський письменник Василь Слапчук із його книгою «Роман & Роман».

Цитата із книги (18+):
«Споглядання її піхви стало для мене вже чимось невимушено-вимушеним, буденно-обов’язковим, експериментально-традиційним…
Вона зуміла втулити свою пілотку в ряд звичних для мого середовища (обстановки кімнати) речей: пейзаж за вікном, вазончик на підвіконні, пляма на шпалерах, книжкові полиці, монітор комп’ютера, Мірина піхва… Тільки, якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку.

Більше того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і заступала собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли в тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо».

Довідково
«Золотий хрін» – щорічна відзнака за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури.


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Теги: Василь Слапчук, Золотий хрін
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