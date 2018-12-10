У Дніпрі горів студентський гуртожиток. ФОТО
Сьогодні, 09:49
У Дніпрі загорілася одна з кімнат у студентському гуртожитку.
Пожежа трапилась 20-го січня о 07:07 по проспекту Богдана Хмельницького, - пише ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогонь знищив меблі та майно мешканців кімнати. Загальна площа пожежі склала 15 кв. метри.
На час виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилось 86 осіб та 1 особа персоналу, які вийшли самостійно до прибуття підрозділів ДСНС.
Пожежу локалізували о 07:32 та ліквідували об 07:43. Загиблих та постраждалих немає.
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Пожежа трапилась 20-го січня о 07:07 по проспекту Богдана Хмельницького, - пише ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогонь знищив меблі та майно мешканців кімнати. Загальна площа пожежі склала 15 кв. метри.
На час виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилось 86 осіб та 1 особа персоналу, які вийшли самостійно до прибуття підрозділів ДСНС.
Пожежу локалізували о 07:32 та ліквідували об 07:43. Загиблих та постраждалих немає.
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