У Дніпрі горів студентський гуртожиток. ФОТО

У Дніпрі загорілася одна з кімнат у студентському гуртожитку.Пожежа трапилась 20-го січня о 07:07 по проспекту Богдана Хмельницького, - пише ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогонь знищив меблі та майно мешканців кімнати. Загальна площа пожежі склала 15 кв. метри.На час виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилось 86 осіб та 1 особа персоналу, які вийшли самостійно до прибуття підрозділів ДСНС.Пожежу локалізували о 07:32 та ліквідували об 07:43. Загиблих та постраждалих немає.