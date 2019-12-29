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Біля луцької гімназії влаштували «полювання» на водіїв-порушників

Біля луцької гімназії влаштували «полювання» на водіїв-порушників
У Луцьку біля гімназії №4, що на проспекті Волі, водії щоранку грубо порушують ПДР, паркуючись у заборонених місцях.

Так вони створюють незручності іншим учасникам дорожнього руху та наражають на небезпеку себе і своїх дітей, повідомляє патрульна поліція у facebook.

До управління систематично надходять звернення від небайдужих громадян, аби запобігати цим явищам. Зокрема, 20 січня з 7.30 до 8.30 поліцейські патрулювали поблизу гімназії та проводили профілактичні бесіди з водіями-порушниками і забезпечували безпечну дорогу дітям до школи. На двох порушників винесли постанови.

Свідомі ж батьки та діти висловлювали вдячність патрульним за привернення уваги до цієї проблеми і наведення ладу.
Біля луцької гімназії влаштували «полювання» на водіїв-порушників
Біля луцької гімназії влаштували «полювання» на водіїв-порушників

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Теги: патрульні, гімназія №4, Луцьк
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Коментарі 3
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А, чому б не придумати місця для висадкі дітей, чи мозгів вистачає тільки штрафувати... Якщо виникла проблема, її треба вирішувати...
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Блатні понаставляють нема де проїхати
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"Місця для висадки дітей" - з іншого боку шкоди! А це - ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ МІСТА! Там і заїзд на подвір'я є, але ж бидло на Мерседесі прагне свою личинку висадити прямо навпроти ЦЕНТРАЛЬНИХ дверей школи! Панти наше всьо! І що, що доводиться через паркан скакати? Зате КРУТО! Копи - молодці, вранці ті ідіоти блокують рух громадського транспорту!
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