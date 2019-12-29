Біля луцької гімназії влаштували «полювання» на водіїв-порушників

У Луцьку біля гімназії №4, що на проспекті Волі, водії щоранку грубо порушують ПДР, паркуючись у заборонених місцях.Так вони створюють незручності іншим учасникам дорожнього руху та наражають на небезпеку себе і своїх дітей, повідомляє патрульна поліція у facebook.До управління систематично надходять звернення від небайдужих громадян, аби запобігати цим явищам. Зокрема, 20 січня з 7.30 до 8.30 поліцейські патрулювали поблизу гімназії та проводили профілактичні бесіди з водіями-порушниками і забезпечували безпечну дорогу дітям до школи. На двох порушників винесли постанови.Свідомі ж батьки та діти висловлювали вдячність патрульним за привернення уваги до цієї проблеми і наведення ладу.