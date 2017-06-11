«Навіть своїй дружині відіслав останнє смс», – волинянин, що боронив Донецький аеропорт. ВІДЕО

Віталій П’ясецький один із тих, хто добровольцем пішов на війну. В січні 2015 у складі 80 аеромобільної бригади захищав летовище в Донецьку.



Ковельчанина Віталія П’ясецького зустріли під час сесії в університеті. Вищу освіту, каже, вирішив здобути після повернення з АТО, повідомляє



"В мене позивний в армії був – "турист", бо я любив і займаються гірським та пішохідним туризмом, і я вирішив поступити", - зауважив він.



Як військовий, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, розповідає, повинен говорити, писати, думати, згадувати про ті події. Тож 16 січня 2015 року запам’ятав яскраво: це був один із найважчих боїв за Донецький аеропорт.



"Ми думали, що до ранку не доживемо, то тій причині що був потужний штурм аеропорту. Нас заливали горючою сумішшю. Це все горіло. Кілька десятків поранених просто лежали на підлозі. Кожному потрібна була допомога. Можливо я допустив помилку, але я навіть своїй дружині відіслав останнє смс", - пригадує Віталій П’ясецький.



Через три дні його вивезли із аеропорту серед числа поранених бійців. 20 січня аеропорт летовище підірвали.



"І всі ми хто був по госпіталях, по лікарнях – я був у лікарні Мечнікова у Дніпропетровську і це був важкий період, тому що ми розуміли, що більшість наших хлопців загинуло... Коли буваю в Луцьку і проходжу через Театральний майдан, завжди уповільнюю крок. Тут наші хлопці зображенні - Вадік Демчук, Саша Грошев, Василь Смолярчук. Це хлопці, які загинули в аеропорту 20 січня 2015 року", - говорить "кіборг".



Після поранення та демобілізації Віталій повернувся додому. Із дружиною та двома дітьми живе у Ковелі, має власний бізнес, навчається. Історія волинського "кіборга" увійшла у збірник спогадів ветеранів "Голос війни".



"І свобода і прогулянки на майдані – оплачено кров’ю хлопців, які загинули в цій війні. Я впевнений, що моя країна буде процвітати. І я дивлюся на все з оптимізмом. Як би не було важко. Але я впевнений, що моя країна буде!", - переконаний волинянин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанинодин із тих, хто добровольцем пішов на війну. В січні 2015 у складі 80 аеромобільної бригади захищав летовище в Донецьку.Ковельчанина Віталія П’ясецького зустріли під час сесії в університеті. Вищу освіту, каже, вирішив здобути після повернення з АТО, повідомляє Суспільне "В мене позивний в армії був – "турист", бо я любив і займаються гірським та пішохідним туризмом, і я вирішив поступити", - зауважив він.Як військовий, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, розповідає, повинен говорити, писати, думати, згадувати про ті події. Тож 16 січня 2015 року запам’ятав яскраво: це був один із найважчих боїв за Донецький аеропорт."Ми думали, що до ранку не доживемо, то тій причині що був потужний штурм аеропорту. Нас заливали горючою сумішшю. Це все горіло. Кілька десятків поранених просто лежали на підлозі. Кожному потрібна була допомога. Можливо я допустив помилку, але я навіть своїй дружині відіслав останнє смс", - пригадує Віталій П’ясецький.Через три дні його вивезли із аеропорту серед числа поранених бійців. 20 січня аеропорт летовище підірвали."І всі ми хто був по госпіталях, по лікарнях – я був у лікарні Мечнікова у Дніпропетровську і це був важкий період, тому що ми розуміли, що більшість наших хлопців загинуло... Коли буваю в Луцьку і проходжу через Театральний майдан, завжди уповільнюю крок. Тут наші хлопці зображенні -. Це хлопці, які загинули в аеропорту 20 січня 2015 року", - говорить "кіборг".Після поранення та демобілізації Віталій повернувся додому. Із дружиною та двома дітьми живе у Ковелі, має власний бізнес, навчається. Історія волинського "кіборга" увійшла у збірник спогадів ветеранів "Голос війни"."І свобода і прогулянки на майдані – оплачено кров’ю хлопців, які загинули в цій війні. Я впевнений, що моя країна буде процвітати. І я дивлюся на все з оптимізмом. Як би не було важко. Але я впевнений, що моя країна буде!", - переконаний волинянин.

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