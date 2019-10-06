Мандрівник з Волині розповів, як зустрів новорічну ніч біля вулкану в Еквадорі

Василь Печук із Шацька на гору Котопахі, що знаходиться в південноамериканській країні Еквадор. Та ще й у новорічну ніч.



Коли всі українці вже сиділи за новорічними столами і готувалися до зустрічі нового року, чоловік у компанії ще п’яти альпіністів о 24:00 годині вирушили штурмувати вершину цієї гори. Правда, не від самого підніжжя, а з висоти близько 4 тисяч метрів над рівнем моря, - передає



Весь процес сходження тривав близько восьми годин. Українець взяв із собою свій національний прапор з написом «Шацьк» та сувенірну новорічну ялинку.



Страждаючи від кисневого голодування внаслідок пониження парціального (часткового) тиску кисню у вдихуваному повітрі, що виникає високо в горах Василь першим піднявся на вершину Котопахі. Троє інших учасників цієї експедиції Юрія не змогли подолати всю відстань сходження.



У Святвечір вся команда смакувала різдвяною кутею, яку приготував один з учасників експедиції. За словами чоловіків, така поїздка запам’ятається їм на все життя.



Довідка. Котопахі — діючий вулкан в Еквадорських Андах висотою 5 897 м над рівнем моря, розташований за 75 км на південь від столиці Еквадору міста Кіто.



Це друга за висотою вершина країни, що має форму майже ідеально симетричного конусу. На горі міститься один із небагатьох льодовиків в екваторіальній зоні, що починається з висоти близько 5 000 м.



У світі досі точаться суперечки, чи є Котопахі найвищим серед діючих вулканів світу. Значно південніше, аж у Чилі, існують два набагато вищі. Перший із них розташований на сході пустелі Атакама, має важковимовне ім’я Льюльяйльяко і сягає заввишки 6 739 м. Ще один — Охос-дель-Саладо — є навіть вищим від Льюльяйльяко (6 891 м) і здіймається трохи південніше, на самісінькому кордоні між Аргентиною та Чилі.



Втім, останнє виверження Льюльяйльяко зафіксовано ще 1877 року. Про активність Охос-дель-Саладо взагалі практично нічого не відомо.



Востаннє виверження відбулося близько 13 століть тому. Кількість вивержень вулкану Котопахі за останні 300 років сягає близько 50. Останнє велике виверження відбулося 1904 року. Найпізнішу незначну активність зареєстровано зовсім недавно, 1975-го. 15 серпня 2015 року на вулкані розпочалося нове виверження.



Віктор ГРИЦЮК



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