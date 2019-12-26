На Волині 88-річна бабуся загинула у вогні
Сьогодні, 10:43
18 січня під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку в смт Луків Турійського району вогнеборці виявили тіло 88-річної пенсіонерки.
Про це інформує прессслужба волинських надзвичаників.
Повідомляють, що для ліквідації пожежі були задіяні рятувальники 17-ої ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони смт Луків.
На жаль, 88-річну жінку не вдалося врятувати живою із вогняної пастки.
Нагадаємо, 16 січня у Горохові на вулиці Берестецькій під час пожежі загинув чоловік.
Рятувальники нагадують, що кількість пожеж, спричинених необережністю громадян, а також випадків травмування та загибелі людей на них - основна проблема зимового пожежонебезпечного періоду.
Головне зображення ілюстративне.
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Про це інформує прессслужба волинських надзвичаників.
Повідомляють, що для ліквідації пожежі були задіяні рятувальники 17-ої ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони смт Луків.
На жаль, 88-річну жінку не вдалося врятувати живою із вогняної пастки.
Нагадаємо, 16 січня у Горохові на вулиці Берестецькій під час пожежі загинув чоловік.
Рятувальники нагадують, що кількість пожеж, спричинених необережністю громадян, а також випадків травмування та загибелі людей на них - основна проблема зимового пожежонебезпечного періоду.
Головне зображення ілюстративне.
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