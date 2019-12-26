На Волині 88-річна бабуся загинула у вогні





Про це інформує прессслужба волинських надзвичаників.



Повідомляють, що для ліквідації пожежі були задіяні рятувальники 17-ої ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони смт Луків.



На жаль, 88-річну жінку не вдалося врятувати живою із вогняної пастки.



Нагадаємо, 16 січня у Горохові на вулиці Берестецькій під час пожежі загинув чоловік.



Рятувальники нагадують, що кількість пожеж, спричинених необережністю громадян, а також випадків травмування та загибелі людей на них - основна проблема зимового пожежонебезпечного періоду.



Головне зображення ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 січня під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку в смт Луків Турійського району вогнеборці виявили тіло 88-річної пенсіонерки.Про це інформує прессслужба волинських надзвичаників.Повідомляють, що для ліквідації пожежі були задіяні рятувальники 17-ої ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони смт Луків.На жаль, 88-річну жінку не вдалося врятувати живою із вогняної пастки.Нагадаємо, 16 січня у Горохові на вулиці БерестецькійРятувальники нагадують, що кількість пожеж, спричинених необережністю громадян, а також випадків травмування та загибелі людей на них - основна проблема зимового пожежонебезпечного періоду.

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