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На Волині 88-річна бабуся загинула у вогні

На Волині 88-річна бабуся загинула у вогні
18 січня під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку в смт Луків Турійського району вогнеборці виявили тіло 88-річної пенсіонерки.

Про це інформує прессслужба волинських надзвичаників.

Повідомляють, що для ліквідації пожежі були задіяні рятувальники 17-ої ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони смт Луків.

На жаль, 88-річну жінку не вдалося врятувати живою із вогняної пастки.

Нагадаємо, 16 січня у Горохові на вулиці Берестецькій під час пожежі загинув чоловік.

Рятувальники нагадують, що кількість пожеж, спричинених необережністю громадян, а також випадків травмування та загибелі людей на них - основна проблема зимового пожежонебезпечного періоду.

Головне зображення ілюстративне.

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Теги: бабуся, Луків, пожежа, загибель
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