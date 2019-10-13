Білорус та українець залишилися без автівок, маючи намір перехитрити волинських прикордонників

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Цими вихідними прикордонники Луцького загону запобігли двом спробам незаконного переміщення в пунктах пропуску через державний кордон тютюнових виробів.
Про це повідомляє пресслужба луцьких прикордонників.
Так, в пункті пропуску «Доманове», керуючи автомобілем марки Peugeot, білорус за декоративною обшивкою дверцят сховав 620 пачок цигарок білоруського виробництва. Під час огляду автомобіля прикордонники з митниками виявили куриво за допомоги технічних засобів.
А в пункті пропуску «Пулемець» наш співвітчизник аби провезти сигарети через кордон приховав їх у паливний бак автомобіля Volkswagen. Всього 300 пачок контрабандного курива виявили прикордонники під час перевірки зазначеного транспортного засобу.
В обох випадках цигарки та автомобілі вилучили працівники митниці. Сума конфіскату склала понад 70 тисяч гривень.
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Про це повідомляє пресслужба луцьких прикордонників.
Так, в пункті пропуску «Доманове», керуючи автомобілем марки Peugeot, білорус за декоративною обшивкою дверцят сховав 620 пачок цигарок білоруського виробництва. Під час огляду автомобіля прикордонники з митниками виявили куриво за допомоги технічних засобів.
А в пункті пропуску «Пулемець» наш співвітчизник аби провезти сигарети через кордон приховав їх у паливний бак автомобіля Volkswagen. Всього 300 пачок контрабандного курива виявили прикордонники під час перевірки зазначеного транспортного засобу.
В обох випадках цигарки та автомобілі вилучили працівники митниці. Сума конфіскату склала понад 70 тисяч гривень.
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