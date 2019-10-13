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Білорус та українець залишилися без автівок, маючи намір перехитрити волинських прикордонників

Білорус та українець залишилися без автівок, маючи намір перехитрити волинських прикордонників
Цими вихідними прикордонники Луцького загону запобігли двом спробам незаконного переміщення в пунктах пропуску через державний кордон тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба луцьких прикордонників.

Так, в пункті пропуску «Доманове», керуючи автомобілем марки Peugeot, білорус за декоративною обшивкою дверцят сховав 620 пачок цигарок білоруського виробництва. Під час огляду автомобіля прикордонники з митниками виявили куриво за допомоги технічних засобів.

А в пункті пропуску «Пулемець» наш співвітчизник аби провезти сигарети через кордон приховав їх у паливний бак автомобіля Volkswagen. Всього 300 пачок контрабандного курива виявили прикордонники під час перевірки зазначеного транспортного засобу.

В обох випадках цигарки та автомобілі вилучили працівники митниці. Сума конфіскату склала понад 70 тисяч гривень.

Білорус та українець залишилися без автівок, маючи намір перехитрити волинських прикордонників
Білорус та українець залишилися без автівок, маючи намір перехитрити волинських прикордонників
Білорус та українець залишилися без автівок, маючи намір перехитрити волинських прикордонників
Білорус та українець залишилися без автівок, маючи намір перехитрити волинських прикордонників
Білорус та українець залишилися без автівок, маючи намір перехитрити волинських прикордонників


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Теги: цигарки, Доманове, кордон, Волинь, білорус
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