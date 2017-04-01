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Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО

Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО
Уряд обіцяє українським забудовникам ліквідувати всі корупційні побори, натомість просить «білі» зарплати та легальний видобуток будівельних матеріалів.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук провів робочу нараду із представниками провідних будівельних компаній, під час якої обговорили основні проблеми галузі, - пише Перший.

На зустрічі були і представники волинських підприємств: генеральний директор «Луцького домобудівельного комбінату» Руслан Вайман та директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

На що скаржаться будівельники?

Спілкування із прем’єр-міністром відбулося у форматі виступів будівельників та коротких реплік посадовців. Як пояснив Олексій Гончарук, оскільки зустріч – перша, тому насамперед хоче почути забудовників.
Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО

Серед проблем, які найчастіше озвучували представники галузі з різних регіонів України:

- необґрунтовані відмови в отриманні дозволів, за якими стоїть вимагання хабарів, і загалом тотальна корупція в галузі;
- невідповідність в ДБН-ах, що дає можливість контролюючим органам знаходити підставити для «залагодження питань»;
- відсутність державної підтримки і програм із будівництва соціального та доступного житла;
- високі відсотки іпотечного кредитування;
- співпраця із монополістами на ринку газу та електроенергії: проводити мережі доводиться забудовникам власним коштом, а потім - віддавати на баланс тим самим надавачам послуг та ін.

Що пропонує прем’єр-міністр?
Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО

Після виступів будівельників Олексій Гончарук прокоментував основні проблемні напрямки:

- стосовно іпотеки запевнив, що зустрічі із представниками Нацбанку, де обговорюється це питання, відбуваються щотижня, проте різко понизити відсотки неможливо. Пообіцяв за якийсь час «точно впоратися і показати хороший результат»;
- стосовно корупції зауважив, що людей, які себе дискредитували, звільнять (натомість попросив будівельників повідомити список таких людей);
- кілька разів схвально відгукувався про ідею скасувати ДАБІ, щонайменше – реформувати та забрати дозвільну функцію;
- пообіцяв спростити процедуру отримання ліцензій на видобуток копалин, які потрібні для будівництва, а також – надати можливість отримувати такі дозволи на місцях;
- стосовно монополістів на ринку газу та електрики – визнав, що проблема є величезною і потребує окремого розгляду.

«Мені сподобалося, що сьогодні говорили про «білий ринок», він нам потрібен. Якщо один працює по-чесному, а інший – ні, то зрозуміло, що нормальних умов для конкуренції не буде. Ми не хочемо займатися «драконівськими» історіями, ходити з перевірками… Ми хочемо з вами домовитись. Але до цього маємо навести порядок з хабарями. Я хочу, щоб ви ні копійки не витрачали на хабарі, і ресурс, який вивільниться, дозволить зробити зарплати офіційними», – підсумував зустріч Олексій Гончарук.

Що думають про зустріч волинські будівельники?

Андрій Разумовський, директор Будівельної компанії «Інвестор»:

«Підтримую ідею про те, щоб або ліквідувати ДАБІ, або привести їхню роботу в якісь рамки, тому що з їхнього боку постійно відчувається тиск.

Друге важливе питання, яке обговорювали – доступне іпотечне кредитування. Держава повинна забезпечити, щоб люди могли спокійно брати кредити на 10-20 років.

І третє – необхідність «відбілити» галузь, щоб всі працювали чесно. На ринку дійсно є багато компаній, які конкурують нечесно. Платять зарплати в конвертах, не платять податків.

Якщо вдасться зробити хоча б ці три пункти – це вже буде великий прорив. До речі, сама зустріч і той настрій, в якому вівся діалог, дає всі підстави вірити в краще. Раніше подібні зустрічі були чистою формальністю із заготовленими тезами, я вперше бачив таке живе та емоційне спілкування з урядовцями».

Руслан Вайман, генеральний директор «Луцького домобудівельного комбінату»:

«Потрібно нормально фінансувати державну програму доступного житла. Ми маємо півтора мільйони вимушених переселенців і 380 тисяч учасників бойових дій. Вони без житла. Будівництво – це не самоціль. Ми ж не будуємо, аби набудувати. Будівництво повинно виконувати соціальні замовлення. Сподіваюсь, прем’єр-міністр це почув.

Потрібно на друге півріччя в бюджеті передбачити хоча б один мільярд гривень. Вважаю, що першочергова проблема – не в ДАБІ, а в тому, щоб поставити правильні цілі. Для нас така ціль – забезпечити житлом вимушених переселенців і воїнів. І вже ця ціль підтягує за собою наступні: дешева іпотека та інші питання».

Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО
Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО
Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО
Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО
Волинські будівельники їздили на зустріч з прем’єр-міністром. ФОТО

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Теги: прем’єр-міністр, зустріч, будівельники, Андрій Разумовський, Руслан Вайман
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