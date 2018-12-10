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На Волині в аварії загинули двоє молодиків, ще один – у лікарні. ФОТО. ОНОВЛЕНО

На Волині в аварії загинули двоє молодиків, ще один – у лікарні. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У ніч проти понеділка 20 січня у Любомлі на вулиці Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками.

Про це інформує «КОРДОН».

У Любомльському відділі поліції повідомили, що 20 січня близько 4.20 в районі залізничного переїзду водій автомобіля «Аudi А6» не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, наїхав на відбійник, внаслідок чого автомобіль відкинуло в електроопору.

Від отриманих травм двоє пасажирів віком 20 і 22 роки померли на місці автопригоди, одного госпіталізували у Любомльську ЦРЛ, ще один обійшовся без тілесних ушкоджень. Інших учасників ДТП встановлюють.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини трагічної аварії.

На Волині в аварії загинули двоє молодиків, ще один – у лікарні. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На Волині в аварії загинули двоє молодиків, ще один – у лікарні. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: аварія, ДТП, Любомль
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