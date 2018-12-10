На Волині в аварії загинули двоє молодиків, ще один – у лікарні. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це інформує



У Любомльському відділі поліції повідомили, що 20 січня близько 4.20 в районі залізничного переїзду водій автомобіля «Аudi А6» не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, наїхав на відбійник, внаслідок чого автомобіль відкинуло в електроопору.



Від отриманих травм двоє пасажирів віком 20 і 22 роки померли на місці автопригоди, одного госпіталізували у Любомльську ЦРЛ, ще один обійшовся без тілесних ушкоджень. Інших учасників ДТП встановлюють.



Наразі поліція з’ясовує усі обставини трагічної аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч проти понеділка 20 січня у Любомлі на вулиці Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками.Про це інформує «КОРДОН» У Любомльському відділі поліції повідомили, що 20 січня близько 4.20 в районі залізничного переїзду водій автомобіля «Аudi А6» не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, наїхав на відбійник, внаслідок чого автомобіль відкинуло в електроопору.Від отриманих травм двоє пасажирів віком 20 і 22 роки померли на місці автопригоди, одного госпіталізували у Любомльську ЦРЛ, ще один обійшовся без тілесних ушкоджень. Інших учасників ДТП встановлюють.Наразі поліція з’ясовує усі обставини трагічної аварії.

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