Кожна 5 пачка масла в Україні – підробка: результати перевірки





Висновки опублікувала Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, - пише



Де відібрали зразки



Для дослідження були відібрані зразки в торгових мережах 4 регіонів України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область). Всього було взято 77 примірників (231 пачка). Серед представлених товарів було 28 українських і 2 німецькі виробники.



Який результат



Дослідження показало, що 16 відібраних одиниць – це фальсифікат:



Суми – 3 зразки;

Нова Одеса – 2;

Черкаси – 3;

Калуш – 8.



Івано-Франківський міськмолокозавод випустив масло, половина складу якого – замінники, а Богодухівський завод на Харківщині в продукцію додав 75% немолочних жирів.



Окрім того, в Одеській області в місті Кілія продають масло, в якому виявилося 92% немолочних жирів. У маслі під назвою "Апрель", що зробили в Каневі, – 87% немолочних жирів.



Масло яке виготовили в Дніпрі ТОВ "Інтермол", виявилося на 100% підробленим. Те ж саме можна сказати про товар компанії "Миколаївмолпром", де аналіз засвідчив – 100% фальсифікат.



Все ж 3 пачки з Сум показали чисте масло, 2 інші – з домішками близько 10%. Всі зразки з різних партій, але виготовлені на Старокостянтинівському заводі на Хмельниччині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні провели масштабну перевірку масла. Відповідно до результатів кожна 5 пачка виявилася фальсифікатом.Висновки опублікувала Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, - пише 24 канал Для дослідження були відібрані зразки в торгових мережах 4 регіонів України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область). Всього було взято 77 примірників (231 пачка). Серед представлених товарів було 28 українських і 2 німецькі виробники.Дослідження показало, що 16 відібраних одиниць – це фальсифікат:Суми – 3 зразки;Нова Одеса – 2;Черкаси – 3;Калуш – 8.Івано-Франківський міськмолокозавод випустив масло, половина складу якого – замінники, а Богодухівський завод на Харківщині в продукцію додав 75% немолочних жирів.Окрім того, в Одеській області в місті Кілія продають масло, в якому виявилося 92% немолочних жирів. У маслі під назвою "Апрель", що зробили в Каневі, – 87% немолочних жирів.Масло яке виготовили в Дніпрі ТОВ "Інтермол", виявилося на 100% підробленим. Те ж саме можна сказати про товар компанії "Миколаївмолпром", де аналіз засвідчив – 100% фальсифікат.Все ж 3 пачки з Сум показали чисте масло, 2 інші – з домішками близько 10%. Всі зразки з різних партій, але виготовлені на Старокостянтинівському заводі на Хмельниччині.

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