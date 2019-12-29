Як комунальні служби прибирали сніг на дорогах Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Вранці 20 січня у деяких районах Волині, зокрема й поблизу обласного центру, засніжило. Ожеледицю, що утворилася на окремих ділянках автошляхів державного значення у ніч з 19 на 20 січня ліквідовувало 7 одиниць техніки.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Комунальні служби забезпечили проїзд, скарг від користувачів автошляхів не надходило.
Нині ж на території Волині спостерігається густий туман, видимість 200-500 метрів.
У відеоролику - обробка протиожеледними матеріалами автодороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 20 січня 2020 року.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Комунальні служби забезпечили проїзд, скарг від користувачів автошляхів не надходило.
Нині ж на території Волині спостерігається густий туман, видимість 200-500 метрів.
У відеоролику - обробка протиожеледними матеріалами автодороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне 20 січня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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