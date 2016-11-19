У Львові водій на BMW влетів у зупинку з людьми





Автопригода сталася у неділю 19 січня, - про це



Як з'ясувалось, водій автомобіля більше року позбавлений водійських прав і на нього періодично складають протоколи за порушення ПДР.



Інцидент трапився о 18:25, коли на зупинці було більше 10 людей. Автомобіль BMW E34 раптово виїхав на тротуар і влетів у зупинку.



Водій BMW не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку (фото очевидців, поліції та Ігоря Зінкевича).



Як повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановили, що одна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "БМВ", 37-річний львів'янин, не впорався з керуванням, в'їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв при цьому наїзд на пішохода - 24-річну жительку Львова. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні, де медики встановлять їй діагноз», – повідомили пізніше в офіційному прес-релізі поліції Львівщини.



Поліція також встановила, що 37-річного водія BMW ще в лютому минулого року суд позбавив права керувати транспортними засобами.



«З того часу поліцейські чотири рази складали на цього чоловіка протоколи про адміністративні правопорушення, а саме - за керування транспортними засобами без відповідних документів та будучи позбавленим такого права», – наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Куліша автомобіль BMW в’їхав у зупинку громадського транспорту біля ТРЦ Forum Lviv.Автопригода сталася у неділю 19 січня, - про це ZAXID.NET повідомили очевидці події.Як з'ясувалось, водій автомобіля більше року позбавлений водійських прав і на нього періодично складають протоколи за порушення ПДР.Інцидент трапився о 18:25, коли на зупинці було більше 10 людей. Автомобіль BMW E34 раптово виїхав на тротуар і влетів у зупинку.Водій BMW не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку (фото очевидців, поліції та Ігоря Зінкевича).Як повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції у Львівській області, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановили, що одна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "БМВ", 37-річний львів'янин, не впорався з керуванням, в'їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв при цьому наїзд на пішохода - 24-річну жительку Львова. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні, де медики встановлять їй діагноз», – повідомили пізніше в офіційному прес-релізі поліції Львівщини.Поліція також встановила, що 37-річного водія BMW ще в лютому минулого року суд позбавив права керувати транспортними засобами.«З того часу поліцейські чотири рази складали на цього чоловіка протоколи про адміністративні правопорушення, а саме - за керування транспортними засобами без відповідних документів та будучи позбавленим такого права», – наголошують у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію