Стали відомі учасники нацвідбору Євробачення-2020
Сьогодні, 12:10
«Суспільного мовлення» та телеканал «СТБ» оголосили учасників цьогорічного національного відбору пісенного конкурсу Євробачення.
Членами журі будуть артист Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та гендиректор «Хіт Fm». Ведучим прямих ефірів буде Сергій Притула - пише Громадське.
Перелік 16 учасників нацвідбору:
- <О>,
- KHAYAT,
- Assol,
- CLOUDLESS,
- GARNA,
- Katya Chilly,
- FO SHO,
- David Axelrod,
- Олександр Порядинський,
- TVORCHI,
- GIO,
- Jerry Heil,
- KRUTЬ,
- Еліна Іващенко,
- Go-A,
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure.
Прямі ефіри нацвідбору відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал).
Нагадаємо, у фіналі національного відбору минулого року перемогла співачка MARUV. Втім Національна суспільна телерадіокомпанія України лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році. Зазначалося, що причиною такого рішення стали виступи MARUV в Росії.
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Членами журі будуть артист Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та гендиректор «Хіт Fm». Ведучим прямих ефірів буде Сергій Притула - пише Громадське.
Перелік 16 учасників нацвідбору:
- <О>,
- KHAYAT,
- Assol,
- CLOUDLESS,
- GARNA,
- Katya Chilly,
- FO SHO,
- David Axelrod,
- Олександр Порядинський,
- TVORCHI,
- GIO,
- Jerry Heil,
- KRUTЬ,
- Еліна Іващенко,
- Go-A,
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure.
Прямі ефіри нацвідбору відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал).
Нагадаємо, у фіналі національного відбору минулого року перемогла співачка MARUV. Втім Національна суспільна телерадіокомпанія України лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році. Зазначалося, що причиною такого рішення стали виступи MARUV в Росії.
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