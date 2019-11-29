Стали відомі учасники нацвідбору Євробачення-2020





Членами журі будуть артист Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та гендиректор «Хіт Fm». Ведучим прямих ефірів буде Сергій Притула - пише



Перелік 16 учасників нацвідбору:



- <О>,

- KHAYAT,

- Assol,

- CLOUDLESS,

- GARNA,

- Katya Chilly,

- FO SHO,

- David Axelrod,

- Олександр Порядинський,

- TVORCHI,

- GIO,

- Jerry Heil,

- KRUTЬ,

- Еліна Іващенко,

- Go-A,

- MOONZOO feat. F.M.F. Sure.



Прямі ефіри нацвідбору відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал).



Нагадаємо, у фіналі національного відбору минулого року перемогла співачка MARUV. Втім Національна суспільна телерадіокомпанія України лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році. Зазначалося, що причиною такого рішення стали виступи MARUV в Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Суспільного мовлення» та телеканал «СТБ» оголосили учасників цьогорічного національного відбору пісенного конкурсу Євробачення.Членами журі будуть артист, співачката гендиректор «Хіт Fm». Ведучим прямих ефірів буде Сергій Притула - пише Громадське Перелік 16 учасників нацвідбору:- <О>,- KHAYAT,- Assol,- CLOUDLESS,- GARNA,- Katya Chilly,- FO SHO,- David Axelrod,- Олександр Порядинський,- TVORCHI,- GIO,- Jerry Heil,- KRUTЬ,- Еліна Іващенко,- Go-A,- MOONZOO feat. F.M.F. Sure.Прямі ефіри нацвідбору відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал).Нагадаємо, у фіналі національного відбору минулого року перемогла співачка MARUV. Втім Національна суспільна телерадіокомпанія України лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році. Зазначалося, що причиною такого рішення стали виступи MARUV в Росії.

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