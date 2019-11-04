Волинь – шоста у рейтингу децентралізації

В Україні створили 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 мільйона людей.Про це повідомляє Волинський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою».Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3 % території країни. Лідери та аутсайдери зі створення спроможних громад у переліку регіонів за минулий рік майже не змінювалися. Такими є основні дані першого у цьому році Моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування Міністерства розвитку громад та територій України.Волинь посідає шосте місце у цьому моніторингу. Попереду - Житомирська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Запорізька області.На Волині 54 ОТГ, причому одна - з центром у місті обласного значення. Один район вкритий ОТГ повністю, дев’ять районів вкриті на 50-99 %, ще шість - на 1-49 %.На Волині - 172 старости, з них обрано п’ять.Волинські громади підписали 27 проєктів співробітництва, зокрема, два - у сфері ЖКГ, один - у сфері благоустрою, дев’ять - у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, дев’ять - інше. Загалом цією можливістю скористалося 37 територіальних громад.Інші деталі ви можете знайти у Моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування Міністерства розвитку громад та територій України.