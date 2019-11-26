Волинське місто на день залишиться без води





Про це йдеться на сайті мерії.



Рожищенське ПЖКГ повідомляє, що у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на водозаборі в Рожищі припинять подачу води в місті.



Відтак, води не буде з 9:00 до 17:00 у середу, 22 січня.



Тож мешканцям міста радять запастися водою.

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