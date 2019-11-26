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Волинське місто на день залишиться без води

Волинське місто на день залишиться без води
22 січня у Рожищі не буде води.

Про це йдеться на сайті мерії.

Рожищенське ПЖКГ повідомляє, що у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на водозаборі в Рожищі припинять подачу води в місті.

Відтак, води не буде з 9:00 до 17:00 у середу, 22 січня.

Тож мешканцям міста радять запастися водою.

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Теги: вода, водопостачання, Рожище
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