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На автодорозі «Київ-Чоп» автомобіль збив на смерть чоловіка

На автодорозі «Київ-Чоп» автомобіль збив на смерть чоловіка
На автодорозі «Київ-Чоп» у селищі Гоща під колесами авто загинув пішохід.

Смертельна автопригода сталася учора, 19 січня, близько 18:10, - повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Peugeot Partner, 20-річний житель Гощі, допустив наїзд на 49-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

На місце події викликали «швидку», медики якої виявили у потерпілого політравму, відкритий перелом основи черепа та гомілки. Попри вжиті реанімаційні заходи чоловік від отриманих травм помер у приймальному відділенні лікарні.

Крім того, внаслідок ДТП травмувався і керманич. Медики у нього діагностували забій-здавлення грудної клітки, перелом тазу, множинні осаднення. У потерпілого відібрали зразки крові на визначення стану сп’яніння та госпіталізували у травматологічне відділення Гощанської центральної районної лікарні.

Слідчим слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини пригоди.


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Теги: Київ-Чоп, автівка, смерть
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