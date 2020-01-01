Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
ВПУ 2 гуртожиток
с. Овадно
2. 9:00 - 17:00 с. Овадно ферма, сільська рада,
с. Сусваль школа, магазин, церква
с. Овадно, вул.: Перемоги,
с. Сусваль, вул.: Лісова, Квітнева, Першотравнева, Озерна, Лугова, Сільська
Горохівський район
1 ПЛ-04 кВ Л-1 від КТП-345 9:00 – 17:00 КП"Горохівський райсількомунгосп"-База
2 ПЛ-04 кВ від КТП-438 9:00 – 17:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини: база, гараж, котельня, Лабораторія
Релігійна громада - Церква
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія - База "м. Горохів:
вул. Берестецька: 9, 9А"
3 ПЛ-04 кВ від КТП-220 9:00 – 17:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини -
дільниця
ФОП Венгерський В.Й - мебельний м. Берестечко: вул. Дрини, вул. Пушкіна"
Берестечківське СТ - столярний Берестечківське СТ – чинахи магазин Берестечківська міська рада – дит садок ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія - СКЗ Берестечківський ринок – м'ясний павільйон Каплиця - каплиця
ФОП Освіцінський Я.А. - магазин ФОП Ісанська С.А. - магазин ФОП Гоменюк Е.В. - магазин Венгерська Л.І. - магазин Берестечківське СТ – кафе кава ДПРЧ-5 УДСНС України - база
Пісківська сільська рада - адмінприміщення Церква - Церква
ФОП Освіцінський Я.А. – кафе Діоніс ФОП Корнейко Я.М.- магазин
ФОП Марчук І М- магазин "м. Берестечко: вул. Будьоного, вул. Богуна, вул. Козацька, вул. Гоголя" "м. Берестечко: вул. Будьоного, вул. Польна, вул. Бродська,
вул. Маяковського" "с. Піски:
вул. Поляна, вул. Бродська, вул. Козацька"
Іваничівський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10кВ Л04-10 від ВН-4 ЗТП-269 10:00-16:00 Елеватор»Пятидні» смт.Іваничі вул.Луцька 25-41,Зелена 1- 34
2 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-302 10:00-16:30 смт.Іваничі вул.Зелена 25-56
Камінь-Каширський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 Л- 3 КТП-166
09:40 – 17:00 П-ць Велимчаниця Ганна Миколаївна-магазин, с. Раків Ліс, вул.. довга нива , буд. 3- 30;буд.23-46 вул.. Ветеранів буд. 25-41 вул.Нова буд 3-30
2.
ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-38
09:30 – 17:00 АТС
(Волинська філія ВАТ „Укртелек”) Лісництво (
ДП СЛАП К-Каширськагроліс)
с.Полиці вул.Садова 1-15
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-
133 с. Хотешів
09:30 до 17:00 Відділ культури і туризму Бібліотека с. Хотешів, вул.. Любомирка, буд. 1- 22,вул..Корея Глинянська буд 23-40
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00 КТП-416 м.Ківерці
ФОП Теребус Руслан Петрович
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович Свято-Різдво-Богородична
Ків. рай. насіннева інспекція
Фонд соціального страхування від нещасних випадків
Церква Християн Віри Євангельської- пятидесятники
ПП "Західна меблева компанія" ФОП Бодак Володимир Іванович КТП-416 м.Ківерці вул.Некрасова,вул.Галана,2- 12/парні/,м.Ківерці вул.Чернишевського,м.Ківерці вул.Галана,буд.2- 12/парні/,вул.Пушкіна,буд.1- 17,пров.Базарний,м.Ківерці
ФОП Ревко Маріанна Василівна ФОП Дмитрієв Семен Гнатович
ДП "Ківерцівське лісове господарство" ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ Л.20-18 (ТП-264, ТП-295, ТП-296, ТП-551, ТП-549, ТП-293, ТП-249, ТП-250, ТП-265, ТП-318, ТП-292)
9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен", Ковельське МТМО, СТзОВ "Білашівське", СФГ "Голд ленд" ФОП Димчук О. О., С/Р Білашів, Церква с.Перковичі, Церква с.Білашів, Ковельське Райво Церква ХВЕП, ПАТ"Укртелеком", Вол.дирекція УДППЗ, СТ "Каскад-Плюс", ФОП Димчук О. О. ПАТ"Ковельмолоко", ФОП Чих В.Я. с.Білашів с.Засмики с.Грушівка с.Перковичі с.Іванівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ ЩТП №10 9:00-17:00
м. Любомль
вул. Паркова, Паризької Комуни, 8 Березня
2 ПЛ 04кВ КТП №52 9:00-17:00
с.Коцюри
2 ПЛ 04кВ КТП №261 9:00-17:00 сПідманево
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-336 10:00 - 17:00 смт. Любешів, вул. Б. Хмельницького, Т. Костюшка, Зелена, Шевченка, Садова, Березня, Шевченка.
Маневицький район
111:00-17:00 КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа). КТП-100 - Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церква.
ЩТП-487. КТП-513.
місто Нововолинськ
1.09:00 -17:00
м. Нововолинськ
вул. Толстого; А.Кримського76-80; 2
Провулок 1-17,4-14.
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ.Л-1.КТП-
392 - для чистки траси. 09:00-16:00 смт.Ратно.вул.Партизанська.
2 КТП-184
для ремонту обладнання. 10:00-16:00 смт.Ратно.вул.Заболотівська.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
9
ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253
9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-93-01 10:00-17:00. с.Паридуби ,с.Смідин вул:Квіткова,Гагаріна,Б.Хмельницького
,Комсомольська,Щорса,Л.Українки,Виг інська,Луківська,Миру,17го Вересня,Грушевського,Соборності, Зелена, Шевченка,Чапаєва, Польова, Суворова, Першотравнева, Незалежності, Осередок
2 КТП-162,258 10:00-17:00 с.Залюття вул:Юхимука, Травнева,Шевченка, хутір (Травники,Махуни)
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-35 10:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клуб с.Туропин
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-319 10:00-16:30 Лісництво, школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-124 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
ВПУ 2 гуртожиток
с. Овадно
2. 9:00 - 17:00 с. Овадно ферма, сільська рада,
с. Сусваль школа, магазин, церква
с. Овадно, вул.: Перемоги,
с. Сусваль, вул.: Лісова, Квітнева, Першотравнева, Озерна, Лугова, Сільська
Горохівський район
1 ПЛ-04 кВ Л-1 від КТП-345 9:00 – 17:00 КП"Горохівський райсількомунгосп"-База
2 ПЛ-04 кВ від КТП-438 9:00 – 17:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини: база, гараж, котельня, Лабораторія
Релігійна громада - Церква
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія - База "м. Горохів:
вул. Берестецька: 9, 9А"
3 ПЛ-04 кВ від КТП-220 9:00 – 17:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини -
дільниця
ФОП Венгерський В.Й - мебельний м. Берестечко: вул. Дрини, вул. Пушкіна"
Берестечківське СТ - столярний Берестечківське СТ – чинахи магазин Берестечківська міська рада – дит садок ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія - СКЗ Берестечківський ринок – м'ясний павільйон Каплиця - каплиця
ФОП Освіцінський Я.А. - магазин ФОП Ісанська С.А. - магазин ФОП Гоменюк Е.В. - магазин Венгерська Л.І. - магазин Берестечківське СТ – кафе кава ДПРЧ-5 УДСНС України - база
Пісківська сільська рада - адмінприміщення Церква - Церква
ФОП Освіцінський Я.А. – кафе Діоніс ФОП Корнейко Я.М.- магазин
ФОП Марчук І М- магазин "м. Берестечко: вул. Будьоного, вул. Богуна, вул. Козацька, вул. Гоголя" "м. Берестечко: вул. Будьоного, вул. Польна, вул. Бродська,
вул. Маяковського" "с. Піски:
вул. Поляна, вул. Бродська, вул. Козацька"
Іваничівський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10кВ Л04-10 від ВН-4 ЗТП-269 10:00-16:00 Елеватор»Пятидні» смт.Іваничі вул.Луцька 25-41,Зелена 1- 34
2 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-302 10:00-16:30 смт.Іваничі вул.Зелена 25-56
Камінь-Каширський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 Л- 3 КТП-166
09:40 – 17:00 П-ць Велимчаниця Ганна Миколаївна-магазин, с. Раків Ліс, вул.. довга нива , буд. 3- 30;буд.23-46 вул.. Ветеранів буд. 25-41 вул.Нова буд 3-30
2.
ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-38
09:30 – 17:00 АТС
(Волинська філія ВАТ „Укртелек”) Лісництво (
ДП СЛАП К-Каширськагроліс)
с.Полиці вул.Садова 1-15
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-
133 с. Хотешів
09:30 до 17:00 Відділ культури і туризму Бібліотека с. Хотешів, вул.. Любомирка, буд. 1- 22,вул..Корея Глинянська буд 23-40
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00 КТП-416 м.Ківерці
ФОП Теребус Руслан Петрович
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович Свято-Різдво-Богородична
Ків. рай. насіннева інспекція
Фонд соціального страхування від нещасних випадків
Церква Християн Віри Євангельської- пятидесятники
ПП "Західна меблева компанія" ФОП Бодак Володимир Іванович КТП-416 м.Ківерці вул.Некрасова,вул.Галана,2- 12/парні/,м.Ківерці вул.Чернишевського,м.Ківерці вул.Галана,буд.2- 12/парні/,вул.Пушкіна,буд.1- 17,пров.Базарний,м.Ківерці
ФОП Ревко Маріанна Василівна ФОП Дмитрієв Семен Гнатович
ДП "Ківерцівське лісове господарство" ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ Л.20-18 (ТП-264, ТП-295, ТП-296, ТП-551, ТП-549, ТП-293, ТП-249, ТП-250, ТП-265, ТП-318, ТП-292)
9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен", Ковельське МТМО, СТзОВ "Білашівське", СФГ "Голд ленд" ФОП Димчук О. О., С/Р Білашів, Церква с.Перковичі, Церква с.Білашів, Ковельське Райво Церква ХВЕП, ПАТ"Укртелеком", Вол.дирекція УДППЗ, СТ "Каскад-Плюс", ФОП Димчук О. О. ПАТ"Ковельмолоко", ФОП Чих В.Я. с.Білашів с.Засмики с.Грушівка с.Перковичі с.Іванівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ ЩТП №10 9:00-17:00
м. Любомль
вул. Паркова, Паризької Комуни, 8 Березня
2 ПЛ 04кВ КТП №52 9:00-17:00
с.Коцюри
2 ПЛ 04кВ КТП №261 9:00-17:00 сПідманево
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-336 10:00 - 17:00 смт. Любешів, вул. Б. Хмельницького, Т. Костюшка, Зелена, Шевченка, Садова, Березня, Шевченка.
Маневицький район
111:00-17:00 КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа). КТП-100 - Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церква.
ЩТП-487. КТП-513.
місто Нововолинськ
1.09:00 -17:00
м. Нововолинськ
вул. Толстого; А.Кримського76-80; 2
Провулок 1-17,4-14.
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ.Л-1.КТП-
392 - для чистки траси. 09:00-16:00 смт.Ратно.вул.Партизанська.
2 КТП-184
для ремонту обладнання. 10:00-16:00 смт.Ратно.вул.Заболотівська.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
9
ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253
9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-93-01 10:00-17:00. с.Паридуби ,с.Смідин вул:Квіткова,Гагаріна,Б.Хмельницького
,Комсомольська,Щорса,Л.Українки,Виг інська,Луківська,Миру,17го Вересня,Грушевського,Соборності, Зелена, Шевченка,Чапаєва, Польова, Суворова, Першотравнева, Незалежності, Осередок
2 КТП-162,258 10:00-17:00 с.Залюття вул:Юхимука, Травнева,Шевченка, хутір (Травники,Махуни)
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-35 10:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клуб с.Туропин
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-319 10:00-16:30 Лісництво, школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-124 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище
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