Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00 - 17:00ВПУ 2 гуртожитокс. Овадно2. 9:00 - 17:00 с. Овадно ферма, сільська рада,с. Сусваль школа, магазин, церквас. Овадно, вул.: Перемоги,с. Сусваль, вул.: Лісова, Квітнева, Першотравнева, Озерна, Лугова, Сільська1 ПЛ-04 кВ Л-1 від КТП-345 9:00 – 17:00 КП"Горохівський райсількомунгосп"-База2 ПЛ-04 кВ від КТП-438 9:00 – 17:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини: база, гараж, котельня, ЛабораторіяРелігійна громада - ЦеркваПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія - База "м. Горохів:вул. Берестецька: 9, 9А"3 ПЛ-04 кВ від КТП-220 9:00 – 17:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини -дільницяФОП Венгерський В.Й - мебельний м. Берестечко: вул. Дрини, вул. Пушкіна"Берестечківське СТ - столярний Берестечківське СТ – чинахи магазин Берестечківська міська рада – дит садок ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія - СКЗ Берестечківський ринок – м'ясний павільйон Каплиця - каплицяФОП Освіцінський Я.А. - магазин ФОП Ісанська С.А. - магазин ФОП Гоменюк Е.В. - магазин Венгерська Л.І. - магазин Берестечківське СТ – кафе кава ДПРЧ-5 УДСНС України - базаПісківська сільська рада - адмінприміщення Церква - ЦеркваФОП Освіцінський Я.А. – кафе Діоніс ФОП Корнейко Я.М.- магазинФОП Марчук І М- магазин "м. Берестечко: вул. Будьоного, вул. Богуна, вул. Козацька, вул. Гоголя" "м. Берестечко: вул. Будьоного, вул. Польна, вул. Бродська,вул. Маяковського" "с. Піски:вул. Поляна, вул. Бродська, вул. Козацька"№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-10кВ Л04-10 від ВН-4 ЗТП-269 10:00-16:00 Елеватор»Пятидні» смт.Іваничі вул.Луцька 25-41,Зелена 1- 342 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-302 10:00-16:30 смт.Іваничі вул.Зелена 25-56Камінь-Каширський район№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 Л- 3 КТП-16609:40 – 17:00 П-ць Велимчаниця Ганна Миколаївна-магазин, с. Раків Ліс, вул.. довга нива , буд. 3- 30;буд.23-46 вул.. Ветеранів буд. 25-41 вул.Нова буд 3-302.ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-3809:30 – 17:00 АТС(Волинська філія ВАТ „Укртелек”) Лісництво (ДП СЛАП К-Каширськагроліс)с.Полиці вул.Садова 1-153. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-133 с. Хотешів09:30 до 17:00 Відділ культури і туризму Бібліотека с. Хотешів, вул.. Любомирка, буд. 1- 22,вул..Корея Глинянська буд 23-401. 09:00-17:00 КТП-416 м.КіверціФОП Теребус Руслан ПетровичФОП Ігнатишин Микола Леонтійович Свято-Різдво-БогородичнаКів. рай. насіннева інспекціяФонд соціального страхування від нещасних випадківЦерква Християн Віри Євангельської- пятидесятникиПП "Західна меблева компанія" ФОП Бодак Володимир Іванович КТП-416 м.Ківерці вул.Некрасова,вул.Галана,2- 12/парні/,м.Ківерці вул.Чернишевського,м.Ківерці вул.Галана,буд.2- 12/парні/,вул.Пушкіна,буд.1- 17,пров.Базарний,м.КіверціФОП Ревко Маріанна Василівна ФОП Дмитрієв Семен ГнатовичДП "Ківерцівське лісове господарство" ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна1. ПЛ-10кВ Л.20-18 (ТП-264, ТП-295, ТП-296, ТП-551, ТП-549, ТП-293, ТП-249, ТП-250, ТП-265, ТП-318, ТП-292)9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен", Ковельське МТМО, СТзОВ "Білашівське", СФГ "Голд ленд" ФОП Димчук О. О., С/Р Білашів, Церква с.Перковичі, Церква с.Білашів, Ковельське Райво Церква ХВЕП, ПАТ"Укртелеком", Вол.дирекція УДППЗ, СТ "Каскад-Плюс", ФОП Димчук О. О. ПАТ"Ковельмолоко", ФОП Чих В.Я. с.Білашів с.Засмики с.Грушівка с.Перковичі с.ІванівкаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ 04кВ ЩТП №10 9:00-17:00м. Любомльвул. Паркова, Паризької Комуни, 8 Березня2 ПЛ 04кВ КТП №52 9:00-17:00с.Коцюри2 ПЛ 04кВ КТП №261 9:00-17:00 сПідманево1 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-336 10:00 - 17:00 смт. Любешів, вул. Б. Хмельницького, Т. Костюшка, Зелена, Шевченка, Садова, Березня, Шевченка.111:00-17:00 КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа). КТП-100 - Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церква.ЩТП-487. КТП-513.1.09:00 -17:00м. Нововолинськвул. Толстого; А.Кримського76-80; 2Провулок 1-17,4-14.1 ПЛ-0,4 кВ.Л-1.КТП-392 - для чистки траси. 09:00-16:00 смт.Ратно.вул.Партизанська.2 КТП-184для ремонту обладнання. 10:00-16:00 смт.Ратно.вул.Заболотівська.ПЛ-0,4 кВ КТП-4769:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.ПЛ-0,4 кВ ЩТП-4779:00-17:00м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.ХмельницькогоПЛ-0,4 кВ КТП-3799:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарникПЛ-0,4 кВ КТП-1549:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.с.Доросині, вул.ФрідаКТП-1059:00-17:00ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськоматм.Рожище, пров.Мазепи.КТП-1099:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45КТП-29:00-17:00Магазин с.Олександрівкас.ОлександрівкаКТП-39:00-17:00с.ПідліскиПЛ-0,4 кВ ЗТП-2539:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення. м.Рожище вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.1 ПЛ-10кВ Л-93-01 10:00-17:00. с.Паридуби ,с.Смідин вул:Квіткова,Гагаріна,Б.Хмельницького,Комсомольська,Щорса,Л.Українки,Виг інська,Луківська,Миру,17го Вересня,Грушевського,Соборності, Зелена, Шевченка,Чапаєва, Польова, Суворова, Першотравнева, Незалежності, Осередок2 КТП-162,258 10:00-17:00 с.Залюття вул:Юхимука, Травнева,Шевченка, хутір (Травники,Махуни)1 ПЛ-0,4 кВ КТП-35 10:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клуб с.Туропин2 ПЛ-0,4 кВ КТП-319 10:00-16:30 Лісництво, школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі3 ПЛ-0,4 кВ КТП-124 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище