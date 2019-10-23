Волинянин втік з місця аварії, а потім із друзями «під мухою» побив поліцейських. ФОТО





Подія трапилася сьогодні, 20 січня, о 2 годині ночі, - інформує



Невстановлений транспортний засіб, допустивши зіткнення із зустрічним автомобілем Audi-100, втік із місця ДТП. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав 6-річний пасажир Audi-100.



Його доставили до Ратнівської центральної райлікарні. Поліцейські одразу розпочали проводити заходи, спрямовані на встановлення автомобіля, причетного до скоєння автопригоди. Співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу виявили на одному із дворів 42-річного жителя цього ж села фрагменти автомобіля ймовірно причетного до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Однак, господар обійстя та ще троє осіб, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинили опір працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків та завдали правоохоронцям тілесних ушкоджень.



Поліцейські встановлюють особи всіх правопорушників, причетних до скоєння цього злочину. Трьох з них, 42-річного, 45-річного та 35-річного місцевих жителів доставили до відділу поліції.



Вирішується питання щодо затримання зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом опору поліцейським слідчі Ратнівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Поліцейські проводять усі необхідні заходи, спрямовані на розкриття злочину проти правоохоронців, а також встановлення та затримання транспортного засобу та водія, котрий скоїв ДТП з потерпілим і втік з місця події.



До проведення невідкладних слідчих дій та затримання зловмисників задіяні, окрім місцевого відділу поліції, слідчі та співробітники карного розшуку ГУНП в області та спецпідрозділи поліції області і управління патрульної поліції – КОРД, рота поліції особливого призначення та загін ТОР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Група жителів села Кортеліси Ратнівського району побила чотирьох працівників поліції під час виконання ними службових обов’язків.Подія трапилася сьогодні, 20 січня, о 2 годині ночі, - інформує ГУНП у Волинській області. Невстановлений транспортний засіб, допустивши зіткнення із зустрічним автомобілем Audi-100, втік із місця ДТП. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав 6-річний пасажир Audi-100.Його доставили до Ратнівської центральної райлікарні. Поліцейські одразу розпочали проводити заходи, спрямовані на встановлення автомобіля, причетного до скоєння автопригоди. Співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу виявили на одному із дворів 42-річного жителя цього ж села фрагменти автомобіля ймовірно причетного до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Однак, господар обійстя та ще троє осіб, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинили опір працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків та завдали правоохоронцям тілесних ушкоджень.Поліцейські встановлюють особи всіх правопорушників, причетних до скоєння цього злочину. Трьох з них, 42-річного, 45-річного та 35-річного місцевих жителів доставили до відділу поліції.Вирішується питання щодо затримання зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом опору поліцейським слідчі Ратнівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Поліцейські проводять усі необхідні заходи, спрямовані на розкриття злочину проти правоохоронців, а також встановлення та затримання транспортного засобу та водія, котрий скоїв ДТП з потерпілим і втік з місця події.До проведення невідкладних слідчих дій та затримання зловмисників задіяні, окрім місцевого відділу поліції, слідчі та співробітники карного розшуку ГУНП в області та спецпідрозділи поліції області і управління патрульної поліції – КОРД, рота поліції особливого призначення та загін ТОР.

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