Синоптики прогнозують сніжну погоду на середину тижня
Сьогодні, 13:01
В Україні 22-23 січня пройде невеликий сніг.
Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.
"Вплив атлантичного антициклону послаблюється, а потужного північного циклону посилюється. Тому цей невеликий сніг, ще й завдяки невеликим "мінусам", виявився предтечею найближчих опадів, які очікується в Україні 22-23 січня", - йдеться у повідомлені.
За її словами, у середу-четвер в Україні очікують сильний вітер.
Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями буде 0-2 градусів морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів.
Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.
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Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.
"Вплив атлантичного антициклону послаблюється, а потужного північного циклону посилюється. Тому цей невеликий сніг, ще й завдяки невеликим "мінусам", виявився предтечею найближчих опадів, які очікується в Україні 22-23 січня", - йдеться у повідомлені.
За її словами, у середу-четвер в Україні очікують сильний вітер.
Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями буде 0-2 градусів морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів.
Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Так кортить зиму зустріти чи побачити у 2020 році. А я кажу, що зиму не побачите. З 26 січня п.р. починається нарешті до 13 градусів тепло по всій Україні.
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