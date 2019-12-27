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Синоптики прогнозують сніжну погоду на середину тижня

Синоптики прогнозують сніжну погоду на середину тижня
В Україні 22-23 січня пройде невеликий сніг.

Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.

"Вплив атлантичного антициклону послаблюється, а потужного північного циклону посилюється. Тому цей невеликий сніг, ще й завдяки невеликим "мінусам", виявився предтечею найближчих опадів, які очікується в Україні 22-23 січня", - йдеться у повідомлені.

За її словами, у середу-четвер в Україні очікують сильний вітер.

Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями буде 0-2 градусів морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів.

Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.



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Теги: прогноз, погода, сніг
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Коментарі 1
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Так кортить зиму зустріти чи побачити у 2020 році. А я кажу, що зиму не побачите. З 26 січня п.р. починається нарешті до 13 градусів тепло по всій Україні.
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