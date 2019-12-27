Синоптики прогнозують сніжну погоду на середину тижня

В Україні 22-23 січня пройде невеликий сніг.Про це пише на своїй сторінці у facebook синоптик"Вплив атлантичного антициклону послаблюється, а потужного північного циклону посилюється. Тому цей невеликий сніг, ще й завдяки невеликим "мінусам", виявився предтечею найближчих опадів, які очікується в Україні 22-23 січня", - йдеться у повідомлені.За її словами, у середу-четвер в Україні очікують сильний вітер.Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями буде 0-2 градусів морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів.Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.