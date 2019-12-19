У волинських патрульних – поповнення

Патрульна поліція Волинської області поповнилась новими шістьма працівниками, з них двоє – жінки.Ці молоді люди успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції, а перед тим вдало пройшли всі етапи відбору, - інформує патрульна поліція Волинської області.Серед новоспечених колег – 20-річний лучанин, визнаний найкращим слухачем і відмінником навчання серед усіх 76 випускників Академії, які завершили навчання 17 січня.Навчання в Академії непросте, 70 відсотків – практика, тобто те, що може очікувати безпосередньо на вулицях. "Але в переломні моменти завжди згадував, заради чого я починав цей шлях. Моя задача – служити та захищати, наводити порядок. Тому готовий хоч сьогодні виходити на патрулювання", – переконує Іван.Його однокурсник, 40-річнийз Володимира-Волинського, має досвід служби в правоохоронних органах, але каже, що завжди хотів саме в нову поліцію, бо тут конкретний поліцейський приймає конкретні рішення, і від його вмінь, знань, навичок часто залежить доля людини. Батько двох дітей Олександр також отримав відзнаку після навчання.Готові наводити лад у Луцьку і 21-річнийта 23-річна– обоє родом з обласного центру. А 22-річнийз селища Ратне розповідає, що з дитинства мріяв бути поліцейським, радий, що нарешті мрія здійснилась.Патрулювати в Ковелі буде 30-річна, яка раніше працювала в туристичній фірмі і на меблевій фабриці.