У волинських патрульних – поповнення
Сьогодні, 13:36
Патрульна поліція Волинської області поповнилась новими шістьма працівниками, з них двоє – жінки.
Ці молоді люди успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції, а перед тим вдало пройшли всі етапи відбору, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Серед новоспечених колег – 20-річний лучанин Іван, визнаний найкращим слухачем і відмінником навчання серед усіх 76 випускників Академії, які завершили навчання 17 січня.
Навчання в Академії непросте, 70 відсотків – практика, тобто те, що може очікувати безпосередньо на вулицях. "Але в переломні моменти завжди згадував, заради чого я починав цей шлях. Моя задача – служити та захищати, наводити порядок. Тому готовий хоч сьогодні виходити на патрулювання", – переконує Іван.
Його однокурсник, 40-річний Олександр з Володимира-Волинського, має досвід служби в правоохоронних органах, але каже, що завжди хотів саме в нову поліцію, бо тут конкретний поліцейський приймає конкретні рішення, і від його вмінь, знань, навичок часто залежить доля людини. Батько двох дітей Олександр також отримав відзнаку після навчання.
Готові наводити лад у Луцьку і 21-річний Іван та 23-річна Ірина – обоє родом з обласного центру. А 22-річний Віталій з селища Ратне розповідає, що з дитинства мріяв бути поліцейським, радий, що нарешті мрія здійснилась.
Патрулювати в Ковелі буде 30-річна Оксана, яка раніше працювала в туристичній фірмі і на меблевій фабриці.
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Ці молоді люди успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції, а перед тим вдало пройшли всі етапи відбору, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Серед новоспечених колег – 20-річний лучанин Іван, визнаний найкращим слухачем і відмінником навчання серед усіх 76 випускників Академії, які завершили навчання 17 січня.
Навчання в Академії непросте, 70 відсотків – практика, тобто те, що може очікувати безпосередньо на вулицях. "Але в переломні моменти завжди згадував, заради чого я починав цей шлях. Моя задача – служити та захищати, наводити порядок. Тому готовий хоч сьогодні виходити на патрулювання", – переконує Іван.
Його однокурсник, 40-річний Олександр з Володимира-Волинського, має досвід служби в правоохоронних органах, але каже, що завжди хотів саме в нову поліцію, бо тут конкретний поліцейський приймає конкретні рішення, і від його вмінь, знань, навичок часто залежить доля людини. Батько двох дітей Олександр також отримав відзнаку після навчання.
Готові наводити лад у Луцьку і 21-річний Іван та 23-річна Ірина – обоє родом з обласного центру. А 22-річний Віталій з селища Ратне розповідає, що з дитинства мріяв бути поліцейським, радий, що нарешті мрія здійснилась.
Патрулювати в Ковелі буде 30-річна Оксана, яка раніше працювала в туристичній фірмі і на меблевій фабриці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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