На «Ягодині» у вантажівці виявили партію незадекларованого одягу





Під час проведення митного контролю громадянин України подав митну декларацію в якій вказав, що переміщує одяг загальною вартістю 1387 польських злотих, що не перевищує неоподатковану норму, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.



В результаті повного митного огляду зазначеного автомобіля, виявили незадекларований товар, а саме 223 одиниці одягу, вартість якого оцінюється у 77 тис. грн.



Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.



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