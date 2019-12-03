На Волині п'яний молодик на Opel протаранив автівку. ВІДЕО





Як Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП сталася 19 січня в Ратному.



Водій легковика Opel влетів в іншу автівку поблизу кафе «Калина». На відео, опублікованому очевидцями, водій і пасажир пояснюють «фізичні та біологічні» нюанси інциденту, що трапився.



На місце події викликали поліцію, а очевидцям пасажир, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, пояснював, чому трапилась аварія.



«Вана (машина, - ВН) ліба магла зупиниться, ліба не магла. Давайтє пасмотрім на наши ліца, і дальше будєт участвовать нє толька фізика, але й біологія», – ламаною українською пояснював очевидцям пасажир.



Відео інциденту опублікував у Аacebook користувач Юрій Лях. Як зазначає автор, чоловіки, які скоїли аварію, з села Видраниця Ратнівського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний водій за кермом легковика Opel Astra в селищі Ратне влетів в іншу автівку. Окрім водія та пасажира, на щастя, ніхто не постраждав.Як розповіли очевидці, ДТП сталася 19 січня в Ратному.Водій легковика Opel влетів в іншу автівку поблизу кафе «Калина». На відео, опублікованому очевидцями, водій і пасажир пояснюють «фізичні та біологічні» нюанси інциденту, що трапився.На місце події викликали поліцію, а очевидцям пасажир, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, пояснював, чому трапилась аварія.«Вана (машина, - ВН) ліба магла зупиниться, ліба не магла. Давайтє пасмотрім на наши ліца, і дальше будєт участвовать нє толька фізика, але й біологія», – ламаною українською пояснював очевидцям пасажир.Відео інциденту опублікував у Аacebook користувач. Як зазначає автор, чоловіки, які скоїли аварію, з села Видраниця Ратнівського району.

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