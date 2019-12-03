На Волині п'яний молодик на Opel протаранив автівку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
П’яний водій за кермом легковика Opel Astra в селищі Ратне влетів в іншу автівку. Окрім водія та пасажира, на щастя, ніхто не постраждав.
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП сталася 19 січня в Ратному.
Водій легковика Opel влетів в іншу автівку поблизу кафе «Калина». На відео, опублікованому очевидцями, водій і пасажир пояснюють «фізичні та біологічні» нюанси інциденту, що трапився.
На місце події викликали поліцію, а очевидцям пасажир, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, пояснював, чому трапилась аварія.
«Вана (машина, - ВН) ліба магла зупиниться, ліба не магла. Давайтє пасмотрім на наши ліца, і дальше будєт участвовать нє толька фізика, але й біологія», – ламаною українською пояснював очевидцям пасажир.
Відео інциденту опублікував у Аacebook користувач Юрій Лях. Як зазначає автор, чоловіки, які скоїли аварію, з села Видраниця Ратнівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП сталася 19 січня в Ратному.
Водій легковика Opel влетів в іншу автівку поблизу кафе «Калина». На відео, опублікованому очевидцями, водій і пасажир пояснюють «фізичні та біологічні» нюанси інциденту, що трапився.
На місце події викликали поліцію, а очевидцям пасажир, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, пояснював, чому трапилась аварія.
«Вана (машина, - ВН) ліба магла зупиниться, ліба не магла. Давайтє пасмотрім на наши ліца, і дальше будєт участвовать нє толька фізика, але й біологія», – ламаною українською пояснював очевидцям пасажир.
Відео інциденту опублікував у Аacebook користувач Юрій Лях. Як зазначає автор, чоловіки, які скоїли аварію, з села Видраниця Ратнівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судили чоловіка, який п'яним ображав і виганяв з будинку дружину
Сьогодні, 14:12
На Волині п'яний молодик на Opel протаранив автівку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
На «Ягодині» у вантажівці виявили партію незадекларованого одягу
Сьогодні, 13:48
У волинських патрульних – поповнення
Сьогодні, 13:36
Медіа