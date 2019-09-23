Розірвалася аорта в голові: волинянину терміново потрібна операція
Сьогодні, 14:40
Рідні благають небайдужих людей про допомогу у лікуванні ковельчанина Андрія Поліщука, 1968 року народження.
Про це пише "Вісник".
У чоловіка рік назад був субарахноїдальний крововилив, іншими словами, розірвалася одна з центральних аорт в голові.
Зараз стан ковельчанина різко погіршився, потрібна термінова операція. Сума для простої родини велика: 10–12 тисяч євро коштує лише стент, який мають вставити у судину. Гроші потрібно зібрати за 10 днів.
Карта Приватбанку - 5168 7573 7563 8444. Поліщук Світлана Михайлівна (дружина, телефон 097 180 20 15).
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Про це пише "Вісник".
У чоловіка рік назад був субарахноїдальний крововилив, іншими словами, розірвалася одна з центральних аорт в голові.
Зараз стан ковельчанина різко погіршився, потрібна термінова операція. Сума для простої родини велика: 10–12 тисяч євро коштує лише стент, який мають вставити у судину. Гроші потрібно зібрати за 10 днів.
Карта Приватбанку - 5168 7573 7563 8444. Поліщук Світлана Михайлівна (дружина, телефон 097 180 20 15).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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