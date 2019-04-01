«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 15:05
Щовівторка у «Premier City» – день кіномана.
Про це повідомляє пресслужба торгово-розважального центру «ПортCity».
Зауважують, що у вівторок кіномани мають можливість дивитися фільми у кінотеатрі за 50 гривень. Тож запрошують усіх охочих у «Premier City».
Акційна пропозиція діє до 1 березня 2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.
Зауважують також, що ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
Акція, до слова, не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом цін кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
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Про це повідомляє пресслужба торгово-розважального центру «ПортCity».
Зауважують, що у вівторок кіномани мають можливість дивитися фільми у кінотеатрі за 50 гривень. Тож запрошують усіх охочих у «Premier City».
Акційна пропозиція діє до 1 березня 2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.
Зауважують також, що ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
Акція, до слова, не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом цін кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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