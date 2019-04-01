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«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*

«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*
Щовівторка у «Premier City» – день кіномана.

Про це повідомляє пресслужба торгово-розважального центру «ПортCity».

Зауважують, що у вівторок кіномани мають можливість дивитися фільми у кінотеатрі за 50 гривень. Тож запрошують усіх охочих у «Premier City».

Акційна пропозиція діє до 1 березня 2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.

Зауважують також, що ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.

Акція, до слова, не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом цін кінотеатру.

Деталі за телефоном: 067 334 50 88.

«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*


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Теги: «Premier City», кіно
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