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У Луцьку хочуть порахувати усі дерева

У Луцьку хочуть порахувати усі дерева
У Луцьку хочуть провести облік наявних у місті зелених насаджень. Зробити це планують за прикладом Львова – з допомогою цифрових технологій.

Про це йшлося 20 січня під час засідання постійної комісії з визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території міста Луцька, - пишуть Волинські новини.

Заступниця голови комісії, керівниця відділу екології Оксана Лисак розповіла, що досі для міста Луцька проблемним залишається питання відсутності інвентаризації зелених насаджень. За її словами, інвентаризація потрібна, зокрема, для того, аби здійснювати за зеленими насадженнями належний контроль.

На сьогоднішній день, попри усталені на законодавчому рівні положення, лише в деяких містах України провели інвентаризацію зелених насаджень.

«Ми шукали способи зробити облік зелених насаджень і вирішили скористатися прикладом Львова, де інвентаризацію проводять із застосуванням цифрових технологій», – сказала Оксана Лисак і розповіла, що в Львові облік дерев проводять працівники відділу екології, котрі обстежують дерева й вносять усі дані в спеціальну базу з картою.

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Теги: дерево, Луцьк
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