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На Волині торік кашлюк «підчепили» пів сотні дітей

На Волині торік кашлюк «підчепили» пів сотні дітей
У Волинській області епідемічна ситуація щодо захворювання на кашлюк залишається нестійкою.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

У 2019 році в області на кашлюк захворіло 50 осіб — це діти до 17 років, найбільше випадків у віковій групі до 4-х років – 74%, в тому числі до 1 року – 30%. До групи ризику відносяться діти, котрі відвідують дитячі організовані колективи. Найвищу захворюваність реєстрували у Луцькому, Ківерцівському, Маневицькому, Ковельському районах та містах Луцьку і Нововолинську.

Періодичне підвищення захворюваності на кашлюк спостерігають через кожні 3-5 років, недузі характерна осінньо-зимова сезонність. За результатами ретроспективного аналізу, останній підйом захворюваності в області був в 2016 році. Тому, за словами фахівців, у Волинській області слід очікувати ріст захворюваності на кашлюк вже в нинішньому році.

Довідково
Кашлюк — гостре бактеріальне захворювання з повітряно-краплинним шляхом передачі, що характеризується ураженням органів дихання та супроводжується тяжкими нападами кашлю.

На початку захворювання симптоматика кашлюку схожа на звичайне ГРВІ, пізніше з’являється кашель який поступово посилюється, переходить у конвульсивний (приступи кашлю закінчуються виділенням в’язкого мокротиння, іноді — блюванням). Частота нападів кашлю залежить від важкості захворювання і може складати від 15 до 50 епізодів за добу, переважно в нічний час. Цей період триває 2-8 тижнів і довше. У немовлят приступи часто супроводжуються періодами тимчасового припинення дихальних рухів (апное).

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Теги: медицина, здоров'я, кашлюк
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