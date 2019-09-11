Як обрати якісні та безпечні бездротові навушники: поради волинянам





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На сьогоднішній день можна виділити дві найбільш поширені системи бездротових навушникиків: Bluetooth і радіочастотні. Зазвичай, обираючи такий гаджет, звертають увагу в першу чергу на ціну і звичайно на характеристики товару і зовсім забувають про безпеку.



Зазначають, вимоги до якості та безпечності бездротових навушників в Україні установлює Технічний регламент радіообладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 355.



У Технічному регламенті вказується, що радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб забезпечити:



захист здоров’я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки, викладених в Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067, але без застосування обмеження за напругою;



відповідний рівень електромагнітної сумісності, встановлений у Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077.



Технічним регламентом радіообладнання визначено обов'язки виробників, уповноважених представників, імпортерів та розповсюджувачів.



Виробники під час введення в обіг радіообладнання повинні забезпечувати, щоб це радіообладнання було розроблено і виготовлено відповідно до суттєвих вимог.



Виробники повинні гарантувати, що радіообладнання розроблено так, що воно може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України.



Виробники повинні скласти технічну документацію відповідно до вимог вищевказаного Технічного регламенту і провести оцінку відповідності радіообладнання за однією із процедур, передбачених у цьому Технічному регламенті, або мати результати такої оцінки.



Якщо за результатами оцінки відповідності радіообладнання буде доведено його повну відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання, виробники повинні скласти декларацію про відповідність та нанести маркування знаком відповідності технічним регламентам.



Якщо зазначене радіообладнання становить ризик, виробники з метою захисту здоров'я і безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити випробування зразків радіообладнання, що надається на ринку, досліджувати його і, при необхідності, вести реєстр скарг, невідповідного вимогам радіообладнання, відкликаного радіообладнання, а також інформувати розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.



Виробники повинні гарантувати, що радіообладнання, яке вони надають на ринку, має позначення типу, моделі, партії або серійного номера тощо, що дасть змогу його ідентифікувати, або у разі неможливості або невиправданості через характер радіообладнання це зазначити надається інформація на пакуванні або супровідних документах.



Виробники повинні зазначити на радіообладнанні назву своєї компанії, зареєстровану торгову назву або зареєстровану торгову марку та поштову адресу, за якою з ними можна зв’язатися, або, якщо розмір або характер радіообладнання не дає змоги це зробити, - на упаковці радіообладнання або в супровідному документі. Зазначається лише одна адреса, за якою можна зв’язатися з виробником. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.



Виробники повинні забезпечити супроводження радіообладнання інструкціями та інформацією про безпеку відповідно до закону про порядок застосування мов.



Виробники повинні забезпечити супроводження кожної одиниці радіообладнання копією декларації про відповідність або спрощеної декларації про відповідність. Спрощена декларація про відповідність, повинна містити точну інтернет-адресу, за якою можна отримати повний текст декларації про відповідність.



Вибираючи такий гаджет як бездротові навушники, обов’язково потрібно звертати увагу, чи супроводжує товар декларація про відповідність, чи нанесений знак відповідності на товарі чи його упаковці, чи є інформація про виробника, імпортера на державній мові, а також інструкції та інформація про безпеку. Це дасть впевненість у тому що, товар законно реалізується на території України, пройшов оцінку відповідності, відповідає встановленим вимогам, а отже є якісним і безпечним.

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