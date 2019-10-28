На Волині священник та прихильники УПЦ (МП) не пустили похоронну процесію у храм. ФОТО
Сьогодні, 16:26
У Сусвалі Володимир-Волинського району священик Московського патріархату з прихожанами та старостою не впустили похоронну процесію до храму.
Про це розповів інтернет-виданню «ВолодимирМедіа» житель села Сусваль.
Він повідомив про те, що священик з прихожанами та старостою Московського патріархату відмовилися впустити у храм похоронну процесію.
"У селі помер чоловік, батько голови Оваднівської ОТГ. Його мали відспівувати у місцевому храмі. Але коли процесія прийшла до дверей церкви, вони виявилися зачиненими. Як виявилося настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієрей Богдан Гнатюк з прихожанами та старостою відмовилися впустити священика та людей, які прийшли провести в останню путь покійного. Була викликана поліція для розв’язання конфлікту. Панахиду довелося відправляти на вулиці", - розповів житель села.
Нагадаємо, у селі Сусваль триває конфлікт навколо храму, зокрема щодо перереєстрації громади як юридичної особи. Як повідомляли у Волинській ОДА, громада офіційно змінила підлеглість і перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ. У Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП ж вважають, що охоронний договір щодо збереження церкви, підписаний з настоятелем Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним, і це «на законних підставах дає йому право захищати свій храм».
«Такий же договір, не анулювавши попередній, Міністерство культури та релігії України укладає з новопризначеним священиком ПЦУ. Виникає прецедент, який поглиблює протистояння», – йдеться у повідомленні єпархії.
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Про це розповів інтернет-виданню «ВолодимирМедіа» житель села Сусваль.
Він повідомив про те, що священик з прихожанами та старостою Московського патріархату відмовилися впустити у храм похоронну процесію.
"У селі помер чоловік, батько голови Оваднівської ОТГ. Його мали відспівувати у місцевому храмі. Але коли процесія прийшла до дверей церкви, вони виявилися зачиненими. Як виявилося настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієрей Богдан Гнатюк з прихожанами та старостою відмовилися впустити священика та людей, які прийшли провести в останню путь покійного. Була викликана поліція для розв’язання конфлікту. Панахиду довелося відправляти на вулиці", - розповів житель села.
Нагадаємо, у селі Сусваль триває конфлікт навколо храму, зокрема щодо перереєстрації громади як юридичної особи. Як повідомляли у Волинській ОДА, громада офіційно змінила підлеглість і перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ. У Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП ж вважають, що охоронний договір щодо збереження церкви, підписаний з настоятелем Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним, і це «на законних підставах дає йому право захищати свій храм».
«Такий же договір, не анулювавши попередній, Міністерство культури та релігії України укладає з новопризначеним священиком ПЦУ. Виникає прецедент, який поглиблює протистояння», – йдеться у повідомленні єпархії.
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Коментарі 1
бог один а гроші різні
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