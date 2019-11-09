Хірург з Волині Валіхновський розповів, чим грозить викривлена носова перетинка
Сьогодні, 16:55
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський повідомив, чим грозить викривлена носова перетинка та як безпечно усунути недолік.
Про це йдеться на сторінці лікаря у facebook.
За словами Валіхновського, 80% людей на нашій планеті мають викривлену носову перетинку. Дихання через ніс є надзвичайно важливим, адже завдяки ньому відбуваються зволоження повітря, нагрівання повітря, очищення повітря від бактерій та пилу.
⠀
Викривлена носова перетинка є причиною:
- хропіння;
- гаймориту;
- постійної закладеності носа;
- частих застуд.
⠀
Для того щоб забезпечити нормальну функцію дихання, проводять септопластику. Операція триває до однієї години, а на другу добу після операції пацієнт може повертатись додому. Рання реабілітація триває 7 днів. Повна реабілітація, залежно від складності оперативного втручання — від одного місяця до року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці лікаря у facebook.
За словами Валіхновського, 80% людей на нашій планеті мають викривлену носову перетинку. Дихання через ніс є надзвичайно важливим, адже завдяки ньому відбуваються зволоження повітря, нагрівання повітря, очищення повітря від бактерій та пилу.
⠀
Викривлена носова перетинка є причиною:
- хропіння;
- гаймориту;
- постійної закладеності носа;
- частих застуд.
⠀
Для того щоб забезпечити нормальну функцію дихання, проводять септопластику. Операція триває до однієї години, а на другу добу після операції пацієнт може повертатись додому. Рання реабілітація триває 7 днів. Повна реабілітація, залежно від складності оперативного втручання — від одного місяця до року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У полі поблизу Жидичина знайшли вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 17:15
Хірург з Волині Валіхновський розповів, чим грозить викривлена носова перетинка
Сьогодні, 16:55
У Луцьку з магазину вкрали шубу і пальто
Сьогодні, 16:35
Медіа