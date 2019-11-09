Хірург з Волині Валіхновський розповів, чим грозить викривлена носова перетинка

Відомий хірург з Волиніповідомив, чим грозить викривлена носова перетинка та як безпечно усунути недолік.Про це йдеться на сторінці лікаря у facebook.За словами Валіхновського, 80% людей на нашій планеті мають викривлену носову перетинку. Дихання через ніс є надзвичайно важливим, адже завдяки ньому відбуваються зволоження повітря, нагрівання повітря, очищення повітря від бактерій та пилу.Викривлена носова перетинка є причиною:- хропіння;- гаймориту;- постійної закладеності носа;- частих застуд.Для того щоб забезпечити нормальну функцію дихання, проводять септопластику. Операція триває до однієї години, а на другу добу після операції пацієнт може повертатись додому. Рання реабілітація триває 7 днів. Повна реабілітація, залежно від складності оперативного втручання — від одного місяця до року.