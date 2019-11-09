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Хірург з Волині Валіхновський розповів, чим грозить викривлена носова перетинка

Хірург з Волині Валіхновський розповів, чим грозить викривлена носова перетинка
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський повідомив, чим грозить викривлена носова перетинка та як безпечно усунути недолік.

Про це йдеться на сторінці лікаря у facebook.

За словами Валіхновського, 80% людей на нашій планеті мають викривлену носову перетинку. Дихання через ніс є надзвичайно важливим, адже завдяки ньому відбуваються зволоження повітря, нагрівання повітря, очищення повітря від бактерій та пилу.

Викривлена носова перетинка є причиною:
- хропіння;
- гаймориту;
- постійної закладеності носа;
- частих застуд.

Для того щоб забезпечити нормальну функцію дихання, проводять септопластику. Операція триває до однієї години, а на другу добу після операції пацієнт може повертатись додому. Рання реабілітація триває 7 днів. Повна реабілітація, залежно від складності оперативного втручання — від одного місяця до року.

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Теги: медицина, Валіхновський, ніс, перетинка
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