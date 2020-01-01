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У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО

У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО
Після капітального ремонту у Ковельській центральній лікарні відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації.

Роботи профінансували з міського бюджету, а також використали власні кошти МТМО, - інформує пресслужба Ковельради.

Тут повністю оновили палати, процедурні, кабінети медичного персоналу, коридор і ресепшин. Раніше хворі перебували у чотиримісних палатах, зараз їх зробили тримісними. З’явилась сучасна післяопераційна, а також палата для пацієнтів після трансплантації, яку обладнали окремою душовою.

Головний лікар Олег Самчук розповів, що в лікарні ще залишилось відремонтувати травматологічне відділення, операційний блок, сходинки та ліфти, потому будуть працювати і над утепленням приміщень.

Він проанонсував, що найближчим часом у будівлі пологового будинку презентують ще один поверх дитячої поліклініки.

В оновлених Центрі ендоурології та відділенні трансплантації облаштували сім палат для пацієнтів, 15 ліжок — для стаціонарного лікування та 10 — з денним перебуванням.

У коридорі - світлини людей, яким ковельські медики зробили пересадку нирок. Поки їх три, у майбутньому, сподіваються, фотогалерея стане значно більшою.

У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО
У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО
У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО
У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО
У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО
У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО
У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО

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Теги: Ковель, Центр ендоурології, відділення трансплантації
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