У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО





Роботи профінансували з міського бюджету, а також використали власні кошти МТМО, - інформує пресслужба



Тут повністю оновили палати, процедурні, кабінети медичного персоналу, коридор і ресепшин. Раніше хворі перебували у чотиримісних палатах, зараз їх зробили тримісними. З’явилась сучасна післяопераційна, а також палата для пацієнтів після трансплантації, яку обладнали окремою душовою.



Головний лікар Олег Самчук розповів, що в лікарні ще залишилось відремонтувати травматологічне відділення, операційний блок, сходинки та ліфти, потому будуть працювати і над утепленням приміщень.



Він проанонсував, що найближчим часом у будівлі пологового будинку презентують ще один поверх дитячої поліклініки.



В оновлених Центрі ендоурології та відділенні трансплантації облаштували сім палат для пацієнтів, 15 ліжок — для стаціонарного лікування та 10 — з денним перебуванням.



У коридорі - світлини людей, яким ковельські медики зробили пересадку нирок. Поки їх три, у майбутньому, сподіваються, фотогалерея стане значно більшою.





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