У полі поблизу Жидичина знайшли вибухонебезпечний предмет





Так, днями піротехніки у спеціально відведеному місці знищили 2 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни, а саме: 1 мінометну міну калібру 50 мм та 1 артилерійський снаряд 76 мм, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Небезпечні знахідки виявили у полі поблизу села Жидичин Ківерцівського району та у лісовому масиві поблизу села Жабка цього ж району.

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