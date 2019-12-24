У полі поблизу Жидичина знайшли вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 17:15
На Волині сапери знищили 2 вибухонебезпечних предмети часів минулої війни.
Так, днями піротехніки у спеціально відведеному місці знищили 2 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни, а саме: 1 мінометну міну калібру 50 мм та 1 артилерійський снаряд 76 мм, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Небезпечні знахідки виявили у полі поблизу села Жидичин Ківерцівського району та у лісовому масиві поблизу села Жабка цього ж району.
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Так, днями піротехніки у спеціально відведеному місці знищили 2 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни, а саме: 1 мінометну міну калібру 50 мм та 1 артилерійський снаряд 76 мм, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Небезпечні знахідки виявили у полі поблизу села Жидичин Ківерцівського району та у лісовому масиві поблизу села Жабка цього ж району.
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