У Луцьку почали ремонтувати частину вулиці Богдана Хмельницького





Про це інформує



Через нерівність дорожнього покриття виникали проблеми для руху транспорту та труднощі для паркування. Сьогодні, 20 січня, небезпечну ділянку загородили стрічкою і розібрали бруківку.



Як розповіла в. о. директора департаменту ЖКГ Луцької міськради Надія Коленда, це поточний ремонт аварійної ділянки дороги. Виконувати його буде ТОВ “Бетон Брук Сервіс”.



"Ця ділянка аварійна. На ній не можна навіть припаркуватися. Громадський транспорт не може зупинитися на вимогу", – зазначила вона.



Перед ремонтними роботи фахівці з'ясують причини такого здуття дорожнього покриття, адже півтора роки тому дорогу на Богдана Хмельницького ремонтували. Для цього потрібно зняти верхній шар покриття і дослідити, що знаходиться під ним. Тоді й буде визначена вартість цих робіт. Проте, зауважила Надія Коленда, вже зараз можна сказати, що вона не є тендерною, адже площа ділянки, яку ремонтуватимуть, становить приблизно 40 метрів квадратних.



Скільки триватиме ремонт наразі невідомо.



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