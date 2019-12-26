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Чоловік, якому пересадили серце у ковельській райлікарні, мріє знайти рідних донора. ВІДЕО

Чоловік, якому пересадили серце у ковельській райлікарні, мріє знайти рідних донора. ВІДЕО
Чоловік, якому наприкінці 2019 року у ковельській райлікарні пересадили серце, після трансплантації повністю відновився і готується до виписки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург Борис Тодуров, - пише "Перший".

Щодня Василь Міговка територією лікарні проходить 2-3 кілометри, розбиваючи дистанцію на чотири прогулянки. Каже, так прописали лікарі, щоб тренувати пересаджене серце.

Також він щодня мусить приймати ліки-імунодепресанти, щоб організм не відторгнув чужорідний орган і серце прижилося.

Те, що черце чуже, чоловік, каже, не відчуває. Щоправда, плакати почав, коли бокс дивився. Зізнається, що не сподівався такого від себе, і припускає, що сентиментальність йому передалася від попереднього власника серця.

А ще в чоловіка з’явилася нова мрія життя – знайти рідних донора, аби подякувати їм. У Василя Міговки – велика родина: п’ятеро дітей, десятеро онуків та чотири правнуки. На виписку до лікарні мають з’їхатися усі.

«Хотілося б ще праправнуків побачити – років 20 протягнути», – каже Василь Міговка.

Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.

Після операції пацієнт перебуває у Києві в Інституті серця.

Як розповідав директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург Борис Тодуров, пацієнт після операції почував себе значно краще, ніж до пересадження.


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Теги: пересадка серця, ковельська райлікарня, пацієнт
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