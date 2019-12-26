Чоловік, якому пересадили серце у ковельській райлікарні, мріє знайти рідних донора. ВІДЕО





Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург Борис Тодуров, - пише



Щодня Василь Міговка територією лікарні проходить 2-3 кілометри, розбиваючи дистанцію на чотири прогулянки. Каже, так прописали лікарі, щоб тренувати пересаджене серце.



Також він щодня мусить приймати ліки-імунодепресанти, щоб організм не відторгнув чужорідний орган і серце прижилося.



Те, що черце чуже, чоловік, каже, не відчуває. Щоправда, плакати почав, коли бокс дивився. Зізнається, що не сподівався такого від себе, і припускає, що сентиментальність йому передалася від попереднього власника серця.



А ще в чоловіка з’явилася нова мрія життя – знайти рідних донора, аби подякувати їм. У Василя Міговки – велика родина: п’ятеро дітей, десятеро онуків та чотири правнуки. На виписку до лікарні мають з’їхатися усі.



«Хотілося б ще праправнуків побачити – років 20 протягнути», – каже Василь Міговка.



Нагадаємо,



Після операції пацієнт перебуває у Києві в Інституті серця.



Як розповідав директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург Борис Тодуров, пацієнт після операції почував себе значно краще, ніж до пересадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, якому наприкінці 2019 року у ковельській райлікарні пересадили серце, після трансплантації повністю відновився і готується до виписки.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург, - пише "Перший". Щоднятериторією лікарні проходить 2-3 кілометри, розбиваючи дистанцію на чотири прогулянки. Каже, так прописали лікарі, щоб тренувати пересаджене серце.Також він щодня мусить приймати ліки-імунодепресанти, щоб організм не відторгнув чужорідний орган і серце прижилося.Те, що черце чуже, чоловік, каже, не відчуває. Щоправда, плакати почав, коли бокс дивився. Зізнається, що не сподівався такого від себе, і припускає, що сентиментальність йому передалася від попереднього власника серця.А ще в чоловіка з’явилася нова мрія життя – знайти рідних донора, аби подякувати їм. У Василя Міговки – велика родина: п’ятеро дітей, десятеро онуків та чотири правнуки. На виписку до лікарні мають з’їхатися усі.«Хотілося б ще праправнуків побачити – років 20 протягнути», – каже Василь Міговка.Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.Після операції пацієнт перебуває у Києві в Інституті серця.Як розповідав директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург Борис Тодуров, пацієнт після операції почував себе значно краще, ніж до пересадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію