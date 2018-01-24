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«Тату, я люблю тебе, навіть, якщо ти зірка», – донька волинянина, який захищав Донецький аеропорт

«Тату, я люблю тебе, навіть, якщо ти зірка», – донька волинянина, який захищав Донецький аеропорт
Щемливий лист Олександру Грошеву, кіборгу Донецького аероропрту, написала донька Діана у день, коли з ним п’ять років тому обірвався з’язок.

Про це написала дружина загиблого на сторінці у Facebook, повідомляє "Район. Любомль".

Дочка Діаночка написала щемливий лист для свого тата.

«Сьогодні сумна дата, рівно 5 років, як ти пішов боронити наш рідний край Україну. Ми прийшли пом'янути твою світу пам'ять», – йдеться в дописі.

«Тату, я люблю тебе, навіть, якщо ти зірка», – донька волинянина, який захищав Донецький аеропорт


Нагадаємо, військовий 80-ї аеромобільної бригади зник 20 січня 2015-го під час боїв за Донецький аеропорт. Олександра шукали п’ять місяців, після чого рідним прийшло сповіщення про те, що його ідентифікували за результатами ДНК-експертизи.

22 червня 2015-го його поховали у селищі Головне. Троє маленьких дітей так і не дочекалися тата. 13 серпня 2015 року Олександра Грошева посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

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Теги: кіборг, Донецький аеропорт, 5 років
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