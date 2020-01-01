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У військового колишньої 51-ї бригади виявили небезпечну хворобу: чоловік потребує допомоги

У військового колишньої 51-ї бригади виявили небезпечну хворобу: чоловік потребує допомоги
Допомоги на лікування потребує начальник відділу розвідки Оперативного командування «Захід», військовослужбовець розформованої 51-ї ОМБр Олег Мошківський.

Про це "Володимир.media" розповів товариш військового, ветерана ЗСУ.

У захисника України виявили небезпечну хворобу – цироз печінки. Він вже пройшов два курси хіміотерапії і його стан поліпшився. Та нещодавно захворювання знову дало про себе знати, і йому потрібне подальше лікування. Наступні курси хіміотерапії вартують грошей, яких в офіцера, на жаль, не вистачає. Просити не наважується, каже соромно, тому самотужки намагається дати собі раду.

Приват Банк: 5168 7422 3358 0426 Мошківський Олег В’ячеславович.

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Теги: допомога, військовослужбовець, волинської бригади
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