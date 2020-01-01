У військового колишньої 51-ї бригади виявили небезпечну хворобу: чоловік потребує допомоги

Олег Мошківський.



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У захисника України виявили небезпечну хворобу – цироз печінки. Він вже пройшов два курси хіміотерапії і його стан поліпшився. Та нещодавно захворювання знову дало про себе знати, і йому потрібне подальше лікування. Наступні курси хіміотерапії вартують грошей, яких в офіцера, на жаль, не вистачає. Просити не наважується, каже соромно, тому самотужки намагається дати собі раду.



Приват Банк: 5168 7422 3358 0426 Мошківський Олег В’ячеславович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Допомоги на лікування потребує начальник відділу розвідки Оперативного командування «Захід», військовослужбовець розформованої 51-ї ОМБрПро це "Володимир.media" розповів товариш військового, ветерана ЗСУ.У захисника України виявили небезпечну хворобу – цироз печінки. Він вже пройшов два курси хіміотерапії і його стан поліпшився. Та нещодавно захворювання знову дало про себе знати, і йому потрібне подальше лікування. Наступні курси хіміотерапії вартують грошей, яких в офіцера, на жаль, не вистачає. Просити не наважується, каже соромно, тому самотужки намагається дати собі раду.

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