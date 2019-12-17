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Померла викладачка луцького коледжу

Померла викладачка луцького коледжу
20 січня вночі пішла із життя викладачка та завідуюча відділеннями “Стоматологія”, “Стоматологія ортопедична” Луцької філії медичного коледжу «Монада» Луцкевич Кіра Борисівна.

Про це йдеться на сторінці медколеджу.

"Тяжка хвороба забрала життя чуйної, порядної, мудрої, творчої, ініціативної людини, високопрофесійного фахівця, яка все життя вдосконалювала свої здібності та вчила цьому інших. Зустрівши свою біду, вона, незважаючи на хворобу, ходила на роботу, сподівалася, що й надалі займатиметься улюбленою справою…

Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким. Час не може заглушити біль втрати, але ми завжди будемо пам’ятати нашу Кіру Борисівну. Нехай земля буде пухом спочилій, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким викладачки.

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Теги: померла, луцький коледж
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