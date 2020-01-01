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У Києві попрощалися з загиблою бортпровідницею Юлією Сологуб

У Києві попрощалися з загиблою бортпровідницею Юлією Сологуб
У столиці поховали 25-річну стюардесу із Волині Юлію Сологуб, яка, загинула у авіакатастрофі поблизу Тегерану.

Так, церемонія прощання та поховання бортпровідниці рейсу PS752 відбулося сьогодні, 20 січня у Києві. Поховали Юлію на Дарницькому цвинтарі - Харківське шосе 52, заїзд з вул. Тепловозної, - пише ІА Волинські новини.

Нагадаємо, уродженка Нововолинська Юлія Сологуб, яка працювала бортпровідник в МАУ, була серед членів екіпажу літака, який збили в Тегерані.

«В Дарниці провели повітряного янгола в небо…Як правило, бортпровідники називають рейс «крайнім», а не «останнім». Але цього разу для всіх членів екіпажу і пасажирів рейсу #PS752 - він виявився дійсно останнім… Сьогодні Дарниця надала останній прихисток одному з членів золотого екіпажу – Юлії Сологуб, їй було лише 25. Дарниця сумує разом з усім світом», - пишуть на сторінці Дарницької районної державної адміністрації в місті Києві.

Також раніше Інформаційне агентство Волинські Новини повідомляло про те, що мережі вразило фото чоловіка Юлії Валерія Гордини, який 8 січня прибув до аеропорту Бориспіль, аби зустріти дружину, однак, замість неї побачив портрет з чорною стрічкою з квітами та лампадками. Зі слів очевидців, чоловік декілька разів підходив до портрету дружини, хоча друзі і намагались відвести його.

У Києві попрощалися з загиблою бортпровідницею Юлією Сологуб
У Києві попрощалися з загиблою бортпровідницею Юлією Сологуб
У Києві попрощалися з загиблою бортпровідницею Юлією Сологуб
У Києві попрощалися з загиблою бортпровідницею Юлією Сологуб

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Теги: іран, мау, літак, аварія
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