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У Луцьку помер боєць «Азову»

У Луцьку помер боєць «Азову»
У Луцьку помер боєць батальйону "Азов" Сергій Денисюк.

Про це пише психолог Олена Звєрєва на сторінці у фейсбуці.

"Горе не описується словами! Ми маємо важку втрату! Воїн, Друг, Людина який вартував бути щасливим і успішним, рятував від лиха багатьох побратимів без оплати та подяк, але війна не відпустила, вкоротив собі віку... Тепер ти вільний, друже Сократ, мабуть, зустрівся вже з Хомою і мамою, ми подовжимо нашу справу пам’ятаючи тебе завжди, але болить жахливо! Обіймаю востаннє ...", - йдеться у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Сергія.

У Луцьку помер боєць «Азову»

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Теги: атовець, смерть, азов
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Коментарі 1
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Дуже гірко, тт був підтримкою для людей, вірив в них...і вони ц тебе вірять.там на небі для тебе відвели найкраще місце
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