У Луцьку помер боєць «Азову»
Сьогодні, 21:06
У Луцьку помер боєць батальйону "Азов" Сергій Денисюк.
Про це пише психолог Олена Звєрєва на сторінці у фейсбуці.
"Горе не описується словами! Ми маємо важку втрату! Воїн, Друг, Людина який вартував бути щасливим і успішним, рятував від лиха багатьох побратимів без оплати та подяк, але війна не відпустила, вкоротив собі віку... Тепер ти вільний, друже Сократ, мабуть, зустрівся вже з Хомою і мамою, ми подовжимо нашу справу пам’ятаючи тебе завжди, але болить жахливо! Обіймаю востаннє ...", - йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Сергія.
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Про це пише психолог Олена Звєрєва на сторінці у фейсбуці.
"Горе не описується словами! Ми маємо важку втрату! Воїн, Друг, Людина який вартував бути щасливим і успішним, рятував від лиха багатьох побратимів без оплати та подяк, але війна не відпустила, вкоротив собі віку... Тепер ти вільний, друже Сократ, мабуть, зустрівся вже з Хомою і мамою, ми подовжимо нашу справу пам’ятаючи тебе завжди, але болить жахливо! Обіймаю востаннє ...", - йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Сергія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дуже гірко, тт був підтримкою для людей, вірив в них...і вони ц тебе вірять.там на небі для тебе відвели найкраще місце
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