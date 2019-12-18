У Луцьку помер боєць «Азову»

У Луцьку помер боєць батальйону "Азов"Про це пише психологна сторінці у фейсбуці."Горе не описується словами! Ми маємо важку втрату! Воїн, Друг, Людина який вартував бути щасливим і успішним, рятував від лиха багатьох побратимів без оплати та подяк, але війна не відпустила, вкоротив собі віку... Тепер ти вільний, друже Сократ, мабуть, зустрівся вже з Хомою і мамою, ми подовжимо нашу справу пам’ятаючи тебе завжди, але болить жахливо! Обіймаю востаннє ...", - йдеться у дописі.Редакція Івисловлює свої співчуття для близьких та рідних Сергія.