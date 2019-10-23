Псевдомінер з Нововолинська отримав умовний термін та заборону відвідувати кафе





Нововолинський міський суд призначив покарання псевдомінеру у вигляді двох років позбавлення волі, однак звільнив хлопця з іспитовим терміном три роки та покладенням обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України. В тому числі не відвідувати місця, де продаються спиртні напої на розлив (кафе, ресторани тощо); пройти курс лікування від алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи та/або до навчання, -



Нагадаємо, 31-го липня 2019 року близько 19:30, перебуваючи неподалік від свого місця проживання Віталік у стані алкогольного сп’яніння, повідомив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Оператору “102” зазначив, що особисто підклав під автомобіль “Форд Транзит” ручну гранату.



Для відведення можливої загрози вибуху та евакуації населення було залучено особовий склад вибухово-технічного управління ГУНП у Волинській області.



“Враховуючи конкретні обставини справи, викладені дані про особу винного, його молодий вік, критичне ставлення обвинуваченого до вчиненого ним злочину та беручи до уваги те, що він має постійне місце проживання та сім’ю, зі слів обвинуваченого є сиротою, з малолітніх років проживає лише зі своєю бабою, яка на даний час є особою літнього віку і потребує його допомоги, з урахуванням особи винного, маючи за мету виправлення обвинуваченого і запобігання вчинення ним нових злочинів, суд вважає за можливе застосувати до нього ст.75 КК України з покладенням на обов’язків, передбачених ст.76 КК України, що на переконання суду буде справедливим та співмірним із тяжкістю вчиненого ним злочину та особою винного”, – йдеться в вироку суду від 15-го січня.



Віталіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України ( Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Та звільнили молодика від відбування покарання, якщо протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки, відпустивши з зали суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го січня суд виніс вирок Віталіку з Нововолинська за неправдиве повідомлення про замінування автомобіля.Нововолинський міський суд призначив покарання псевдомінеру у вигляді двох років позбавлення волі, однак звільнив хлопця з іспитовим терміном три роки та покладенням обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України. В тому числі не відвідувати місця, де продаються спиртні напої на розлив (кафе, ресторани тощо); пройти курс лікування від алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи та/або до навчання, - пише БУГ.Нагадаємо, 31-го липня 2019 року близько 19:30, перебуваючи неподалік від свого місця проживання Віталік у стані алкогольного сп’яніння, повідомив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Оператору “102” зазначив, що особисто підклав під автомобіль “Форд Транзит” ручну гранату.Для відведення можливої загрози вибуху та евакуації населення було залучено особовий склад вибухово-технічного управління ГУНП у Волинській області.“Враховуючи конкретні обставини справи, викладені дані про особу винного, його молодий вік, критичне ставлення обвинуваченого до вчиненого ним злочину та беручи до уваги те, що він має постійне місце проживання та сім’ю, зі слів обвинуваченого є сиротою, з малолітніх років проживає лише зі своєю бабою, яка на даний час є особою літнього віку і потребує його допомоги, з урахуванням особи винного, маючи за мету виправлення обвинуваченого і запобігання вчинення ним нових злочинів, суд вважає за можливе застосувати до нього ст.75 КК України з покладенням на обов’язків, передбачених ст.76 КК України, що на переконання суду буде справедливим та співмірним із тяжкістю вчиненого ним злочину та особою винного”, – йдеться в вироку суду від 15-го січня.Віталіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України ( Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Та звільнили молодика від відбування покарання, якщо протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки, відпустивши з зали суду.

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