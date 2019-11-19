У ковельському дитсадку – спалах кишкової інфекції





Стан хворих середньої важкості. Уражено 3 групи, вік дітей від 3 до 5 років. Про це



Лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру розпочали комплекс протиепідемічних, профілактичних заходів та епідеміологічне розслідування.



Проводять лабораторне обстеження персоналу харчоблоку та уражених груп на носійство кишкової групи інфекцій. У закладі відібрали проби питної води, змиви з навколишнього середовища.



З метою активного виявлення хворих та медичного спостереження в осередках інфекції, про випадки захворювання поінформовано керівника дитячої поліклініки Ковельського МТМО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 січня з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізували 4 дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад №8 міста Ковеля.Стан хворих середньої важкості. Уражено 3 групи, вік дітей від 3 до 5 років. Про це повідомляє Волинський ОЛЦ МОЗ України.Лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру розпочали комплекс протиепідемічних, профілактичних заходів та епідеміологічне розслідування.Проводять лабораторне обстеження персоналу харчоблоку та уражених груп на носійство кишкової групи інфекцій. У закладі відібрали проби питної води, змиви з навколишнього середовища.З метою активного виявлення хворих та медичного спостереження в осередках інфекції, про випадки захворювання поінформовано керівника дитячої поліклініки Ковельського МТМО.

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