У ковельському дитсадку – спалах кишкової інфекції
Сьогодні, 23:23
20 січня з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізували 4 дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад №8 міста Ковеля.
Стан хворих середньої важкості. Уражено 3 групи, вік дітей від 3 до 5 років. Про це повідомляє Волинський ОЛЦ МОЗ України.
Лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру розпочали комплекс протиепідемічних, профілактичних заходів та епідеміологічне розслідування.
Проводять лабораторне обстеження персоналу харчоблоку та уражених груп на носійство кишкової групи інфекцій. У закладі відібрали проби питної води, змиви з навколишнього середовища.
З метою активного виявлення хворих та медичного спостереження в осередках інфекції, про випадки захворювання поінформовано керівника дитячої поліклініки Ковельського МТМО.
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Стан хворих середньої важкості. Уражено 3 групи, вік дітей від 3 до 5 років. Про це повідомляє Волинський ОЛЦ МОЗ України.
Лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру розпочали комплекс протиепідемічних, профілактичних заходів та епідеміологічне розслідування.
Проводять лабораторне обстеження персоналу харчоблоку та уражених груп на носійство кишкової групи інфекцій. У закладі відібрали проби питної води, змиви з навколишнього середовища.
З метою активного виявлення хворих та медичного спостереження в осередках інфекції, про випадки захворювання поінформовано керівника дитячої поліклініки Ковельського МТМО.
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