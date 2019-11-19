вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ковельському дитсадку – спалах кишкової інфекції

У ковельському дитсадку – спалах кишкової інфекції
20 січня з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізували 4 дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад №8 міста Ковеля.

Стан хворих середньої важкості. Уражено 3 групи, вік дітей від 3 до 5 років. Про це повідомляє Волинський ОЛЦ МОЗ України.

Лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру розпочали комплекс протиепідемічних, профілактичних заходів та епідеміологічне розслідування.

Проводять лабораторне обстеження персоналу харчоблоку та уражених груп на носійство кишкової групи інфекцій. У закладі відібрали проби питної води, змиви з навколишнього середовища.

З метою активного виявлення хворих та медичного спостереження в осередках інфекції, про випадки захворювання поінформовано керівника дитячої поліклініки Ковельського МТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковель, садок, діти, інфекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ковельському дитсадку – спалах кишкової інфекції
Сьогодні, 23:23
Псевдомінер з Нововолинська отримав умовний термін та заборону відвідувати кафе
Сьогодні, 22:46
Шацькі озера обміліли через зміни клімату, – науковці
Сьогодні, 22:21
У Києві попрощалися з загиблою бортпровідницею Юлією Сологуб
Сьогодні, 21:41
У Луцьку помер боєць «Азову»
Сьогодні, 21:06
Схожі новини
Ковельські дітлахи перемогли у чемпіонаті з плавання Ковельські дітлахи перемогли у чемпіонаті з плавання
19 листопад, 2019, 21:43
У Ковелі змагалися юні шахісти. ВІДЕО У Ковелі змагалися юні шахісти. ВІДЕО
20 вересень, 2019, 08:46
На Великдень до Ковеля приїдуть 50 дітей з Донбасу На Великдень до Ковеля приїдуть 50 дітей з Донбасу
08 квітень, 2019, 14:15
На території ковельської школи учні з батьками висадили фруктовий сад. ФОТО На території ковельської школи учні з батьками висадили фруктовий сад. ФОТО
24 березень, 2019, 07:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ковельському дитсадку – спалах кишкової інфекції
Сьогодні, 23:23
 0
Псевдомінер з Нововолинська отримав умовний термін та заборону відвідувати кафе
Сьогодні, 22:46
 0
Шацькі озера обміліли через зміни клімату, – науковці
Сьогодні, 22:21
 0
У Києві попрощалися з загиблою бортпровідницею Юлією Сологуб
Сьогодні, 21:41
 0
У Луцьку помер боєць «Азову»
Сьогодні, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8