21 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Двадцять першого січня відзначають Міжнародний день обіймів.
Свято було вигадане американцями і спочатку було популярним лише в США. Та згодом цю ідею підхопили й інші країни світу.
Головна мета цього дня - проявити теплі дружні настрої не лише до своїх знайомих чи родичів, а й до незнайомих людей. Ніякого інтимного підтексту у таких обіймах немає, оскільки вони вважаються всього-на-всього моментом обміну душевним теплом.
Також сьогодні день народження у журналіста Святослава Зелінського (на фото) і представника Європейського центру правової співпраці в Україні Володимира Павліка.
Іменини цього дня святкують ті, кого звати Антон, Василина, Георгій, Ілля.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, сімейного затишку та нових досягнень.
Окрім цього, в цей день у минулому році після 242 днів героїчної оборони Донецького аеропорту українські військові залишили зруйновану будівлю нового терміналу та перемістили свої позиції за межі летовища.
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Свято було вигадане американцями і спочатку було популярним лише в США. Та згодом цю ідею підхопили й інші країни світу.
Головна мета цього дня - проявити теплі дружні настрої не лише до своїх знайомих чи родичів, а й до незнайомих людей. Ніякого інтимного підтексту у таких обіймах немає, оскільки вони вважаються всього-на-всього моментом обміну душевним теплом.
Також сьогодні день народження у журналіста Святослава Зелінського (на фото) і представника Європейського центру правової співпраці в Україні Володимира Павліка.
Іменини цього дня святкують ті, кого звати Антон, Василина, Георгій, Ілля.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, сімейного затишку та нових досягнень.
Окрім цього, в цей день у минулому році після 242 днів героїчної оборони Донецького аеропорту українські військові залишили зруйновану будівлю нового терміналу та перемістили свої позиції за межі летовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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