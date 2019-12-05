Колишній адвокат Януковича став заступником голови ДБР

Віктора Януковича Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.



Відповідна інформація з’явилась на сайті ДБР, -



Ще вдень 20 січня у розділі керівництво була інформація лише про тимчасову виконувачку обов’язків директора Бюро Ірину Венедіктову.



Однак у своєму відеозверненні вона повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їх призначення підписано.



Імен вона не назвала, але ввечері на сайті з’явилися Олександр Бабіков, який ста першим заступником директора ДБР, а також Олександр Соколов — заступник очільника відомства.

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