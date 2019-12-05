Колишній адвокат Януковича став заступником голови ДБР
Сьогодні, 01:03
Колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.
Відповідна інформація з’явилась на сайті ДБР, - пише Громадське.
Ще вдень 20 січня у розділі керівництво була інформація лише про тимчасову виконувачку обов’язків директора Бюро Ірину Венедіктову.
Однак у своєму відеозверненні вона повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їх призначення підписано.
Імен вона не назвала, але ввечері на сайті з’явилися Олександр Бабіков, який ста першим заступником директора ДБР, а також Олександр Соколов — заступник очільника відомства.
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Відповідна інформація з’явилась на сайті ДБР, - пише Громадське.
Ще вдень 20 січня у розділі керівництво була інформація лише про тимчасову виконувачку обов’язків директора Бюро Ірину Венедіктову.
Однак у своєму відеозверненні вона повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їх призначення підписано.
Імен вона не назвала, але ввечері на сайті з’явилися Олександр Бабіков, який ста першим заступником директора ДБР, а також Олександр Соколов — заступник очільника відомства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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