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Колишній адвокат Януковича став заступником голови ДБР

Колишній адвокат Януковича став заступником голови ДБР
Колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.

Відповідна інформація з’явилась на сайті ДБР, - пише Громадське.

Ще вдень 20 січня у розділі керівництво була інформація лише про тимчасову виконувачку обов’язків директора Бюро Ірину Венедіктову.

Однак у своєму відеозверненні вона повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їх призначення підписано.

Імен вона не назвала, але ввечері на сайті з’явилися Олександр Бабіков, який ста першим заступником директора ДБР, а також Олександр Соколов — заступник очільника відомства.

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Теги: бабіков, дбр
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