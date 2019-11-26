У Луцьку зменшили суми платіжок за опалення та гарячу воду





Перерахунки здійснили, зокрема, 16 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ та Київ, -



За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, за грудень минулого року були зменшені платіжки для населення: від 80 грн в Київській області і до 292 грн у Львівській по 1-кімнатних квартирах; від 110 грн в Чернігівській області до 435 грн в Дніпропетровській по 2-кімнатних квартирах; від 140 грн в Дніпропетровській області до 563 грн в Рівненській з 3-кімнатних квартирах.



Однак треба врахувати, що зима 2019-2020 року поки тепла. Так, запаси газу в ПСГ до початку опалювального сезону зменшилися всього на 18,8%. Цей фактор міг бути вирішальним у зниженні сум у платіжках.



Раніше в «Нафтогазі» повідомили про підвищення ціни на газ для населення у січні 2020 року на 28,59% – до 5,5 тисячі гривень за тисячу куб. м. При цьому в компанії відзначили, що ця ціна на 12% менше, ніж у січні 2019 року. Також Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вирішила підвищити тарифи на послуги 44 газорозподільних компаній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У низці міст України суми платіжок на тепло і гарячу воду знижені до 30%. Рішення про проведення перерахунку з грудня 2019 року прийняли у 124 містах.Перерахунки здійснили, зокрема, 16 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ та Київ, - пише ІА Волинські новини.За словами прем’єр-міністра, за грудень минулого року були зменшені платіжки для населення: від 80 грн в Київській області і до 292 грн у Львівській по 1-кімнатних квартирах; від 110 грн в Чернігівській області до 435 грн в Дніпропетровській по 2-кімнатних квартирах; від 140 грн в Дніпропетровській області до 563 грн в Рівненській з 3-кімнатних квартирах.Однак треба врахувати, що зима 2019-2020 року поки тепла. Так, запаси газу в ПСГ до початку опалювального сезону зменшилися всього на 18,8%. Цей фактор міг бути вирішальним у зниженні сум у платіжках.Раніше в «Нафтогазі» повідомили про підвищення ціни на газ для населення у січні 2020 року на 28,59% – до 5,5 тисячі гривень за тисячу куб. м. При цьому в компанії відзначили, що ця ціна на 12% менше, ніж у січні 2019 року. Також Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вирішила підвищити тарифи на послуги 44 газорозподільних компаній.

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