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Дах володимир-волинської лікарні перекриють за 5 мільйонів

Дах володимир-волинської лікарні перекриють за 5 мільйонів
Протягом двох років планують здійснити капітальний ремонт покрівлі головного корпусу комунального підприємства «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання», що на вулиці Академіка Павлова, 20.

Медичний заклад уже оголосив відкриті торги для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції прийматимуть до 31 січня, а аукціон має розпочатися 3 лютого, - пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість капітального ремонту покрівлі становить 4,902 мільйона гривень.

За ці кошти заплановано здійснити наступні роботи: улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран на цементобетонній основі, облаштування дощової каналізації, гідроізоляція, огородження покрівель перилами, ґрунтування та фарбування поверхонь, влаштування блискавкозахисту, прокладання труб тощо.

Ремонт хочуть закінчити до 31 грудня 2021 року.

Гарантійний термін на завершені роботи та змонтовані конструкції становитиме 10 років.

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Теги: лікарня, володимир-волинський, дах
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