У яких випадках волинян не пустять до судової зали
Сьогодні, 03:12
За півтора місяці під час несення служби співробітники Служби судової охорони у Волинській області при огляді особистих речей відвідувачів судової установи виявили заборонені предмети та спроби пронесення у приміщення судових установ.
Про це пише Район.Шацьк
Протягом грудня 2019 та січня 2020 року в судові установи намагались пронести:
газові балончики – три спроби;
розкладні ножі – дві спроби;
травматичний пістолет з набоями – одна спроба.
Ці заборонені предмети відвідувачі добровільно здали на тимчасове зберігання. Їх повернули власникам після виходу з приміщень судових установ.
Заборонено пропуск до приміщень судів та установ системи правосуддя осіб:
-з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
-з тваринами;
-з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії;
-з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;
-з колюче-ріжучими предметами;
-з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600х400х200 міліметрів).
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Про це пише Район.Шацьк
Протягом грудня 2019 та січня 2020 року в судові установи намагались пронести:
газові балончики – три спроби;
розкладні ножі – дві спроби;
травматичний пістолет з набоями – одна спроба.
Ці заборонені предмети відвідувачі добровільно здали на тимчасове зберігання. Їх повернули власникам після виходу з приміщень судових установ.
Заборонено пропуск до приміщень судів та установ системи правосуддя осіб:
-з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
-з тваринами;
-з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії;
-з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;
-з колюче-ріжучими предметами;
-з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600х400х200 міліметрів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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