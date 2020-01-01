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У яких випадках волинян не пустять до судової зали

У яких випадках волинян не пустять до судової зали
За півтора місяці під час несення служби співробітники Служби судової охорони у Волинській області при огляді особистих речей відвідувачів судової установи виявили заборонені предмети та спроби пронесення у приміщення судових установ.

Про це пише Район.Шацьк

Протягом грудня 2019 та січня 2020 року в судові установи намагались пронести:

газові балончики – три спроби;
розкладні ножі – дві спроби;
травматичний пістолет з набоями – одна спроба.

Ці заборонені предмети відвідувачі добровільно здали на тимчасове зберігання. Їх повернули власникам після виходу з приміщень судових установ.

Заборонено пропуск до приміщень судів та установ системи правосуддя осіб:

-з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
-з тваринами;
-з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії;
-з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;
-з колюче-ріжучими предметами;
-з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600х400х200 міліметрів).

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Теги: суд, заборонені речі
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