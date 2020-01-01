У яких випадках волинян не пустять до судової зали





Про це



Протягом грудня 2019 та січня 2020 року в судові установи намагались пронести:



газові балончики – три спроби;

розкладні ножі – дві спроби;

травматичний пістолет з набоями – одна спроба.



Ці заборонені предмети відвідувачі добровільно здали на тимчасове зберігання. Їх повернули власникам після виходу з приміщень судових установ.



Заборонено пропуск до приміщень судів та установ системи правосуддя осіб:



-з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

-з тваринами;

-з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії;

-з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

-з колюче-ріжучими предметами;

-з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600х400х200 міліметрів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За півтора місяці під час несення служби співробітники Служби судової охорони у Волинській області при огляді особистих речей відвідувачів судової установи виявили заборонені предмети та спроби пронесення у приміщення судових установ.Про це пише Район.ШацькПротягом грудня 2019 та січня 2020 року в судові установи намагались пронести:газові балончики – три спроби;розкладні ножі – дві спроби;травматичний пістолет з набоями – одна спроба.Ці заборонені предмети відвідувачі добровільно здали на тимчасове зберігання. Їх повернули власникам після виходу з приміщень судових установ.Заборонено пропуск до приміщень судів та установ системи правосуддя осіб:-з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;-з тваринами;-з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії;-з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;-з колюче-ріжучими предметами;-з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600х400х200 міліметрів).

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