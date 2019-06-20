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Для школярів хочуть запровадити індивідуальні заняття за державний кошт

Для школярів хочуть запровадити індивідуальні заняття за державний кошт
У школах з’явиться можливість покращити знання учнів з предметів на індивідуальних заняттях за державний рахунок.

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад сказала, що закон, який ухвалила Рада, надає таку можливість, - пишуть Факти.

"Це те, що ми дописали за результатами PISA, що дозволяє проводити індивідуальні заняття, якщо є певна потреба поліпшити знання з того чи іншого предмету. Тобто, фактично ми даємо право на якесь узаконене репетиторство в публічних школах, яке оплачуватиметься за рахунок державних коштів", – повідомила Новосад.

Що стосується формату і підходів до допуску до таких занять, то міністр зазначила, що необхідно все врахувати.

"Безперечно, насамперед, йдеться про ресурси, і нам потрібно це буде якимось чином встановити обмеження на фінансування. Цим повинні користуватися ті, хто має успішність нижче середнього. Наша мета – дати всім можливість мати знання на рівні, який повинен забезпечуватися державою", – додала Новосад.

На запитання, чи не матиме цей підхід ризику, що вчителі спекулюватимуть заняттями, щоб отримувати додатковий дохід, міністр зазначила, що завжди на будь-яку новацію знайдеться той, хто буде її використовувати на свою користь.

До слова, Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроект щодо вдосконалення ситеми вищої освіти в Україні та наближення її до стандартів ЄС.

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Теги: школярі, навчання
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