вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Американець розповів, як за рік вивчив українську мову

Американець розповів, як за рік вивчив українську мову
Волонтер Корпусу миру США з Лос-Анджелеса Браян Ескобар розповів, як вивчав українську мову.

Він працює шкільним вчителем англійської мови у Христинівці на Черкащині, - повідомляє pershij.com.ua.

"Я народився в Америці, ріс в Америці. Для мене там все по-старому, нічого особливого, нічого нового. Мені трошки нудно буває інколи, коли я в Америці. Рік чи два назад я побачив у соцмережах, що мої друзі за кордоном у Таїланді чи Японії, і зрозумів, що теж хочу кудись поїхати. Я кайфую в Україні", – сказав американець.

Браян виділяв на вивчення мови годину на день.

"Україна – дуже цікава країна для мене. Моє вивчення української розпочалося з простих висловів "доброго дня", "доброго вечора". Ще паралельно я став дивитися телесеріали із субтитрами", – розповів Ескобар.

Американець вивчав мову через інтернет. За рік оволодів українською. Вже знає російську та німецьку, вчить китайську.

"Хочу бути поліглотом. Знаю вже не одну мову й українська - не найважча з тих, що я вчив", - сказав Браян.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: американець, волонтер, мова, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через китайський вірус скликають екстрене засідання ВООЗ
Сьогодні, 05:04
Американець розповів, як за рік вивчив українську мову
Сьогодні, 04:21
У яких випадках волинян не пустять до судової зали
Сьогодні, 03:12
Дах володимир-волинської лікарні перекриють за 5 мільйонів
Сьогодні, 02:07
Колишній адвокат Януковича став заступником голови ДБР
Сьогодні, 01:03
Схожі новини
З піснями і танцями: у Луцьку волонтер з Індії вчить дітей англійської. ВІДЕО З піснями і танцями: у Луцьку волонтер з Індії вчить дітей англійської. ВІДЕО
10 жовтень, 2019, 09:47
Американець приїхав на Волинь, щоб навчати дітей англійської Американець приїхав на Волинь, щоб навчати дітей англійської
05 грудень, 2017, 15:50
Американець приїхав у Шацьк навчати дітей англійської Американець приїхав у Шацьк навчати дітей англійської
19 січень, 2017, 12:30
У Криму українською мовою навчається менш як тисяча дітей У Криму українською мовою навчається менш як тисяча дітей
12 вересень, 2015, 04:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через китайський вірус скликають екстрене засідання ВООЗ
Сьогодні, 05:04
 0
Американець розповів, як за рік вивчив українську мову
Сьогодні, 04:21
 0
У яких випадках волинян не пустять до судової зали
Сьогодні, 03:12
 0
Дах володимир-волинської лікарні перекриють за 5 мільйонів
Сьогодні, 02:07
 0
Колишній адвокат Януковича став заступником голови ДБР
Сьогодні, 01:03
 0
Медіа
відео
1/8