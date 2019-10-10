Американець розповів, як за рік вивчив українську мову





Він працює шкільним вчителем англійської мови у Христинівці на Черкащині, -



"Я народився в Америці, ріс в Америці. Для мене там все по-старому, нічого особливого, нічого нового. Мені трошки нудно буває інколи, коли я в Америці. Рік чи два назад я побачив у соцмережах, що мої друзі за кордоном у Таїланді чи Японії, і зрозумів, що теж хочу кудись поїхати. Я кайфую в Україні", – сказав американець.



Браян виділяв на вивчення мови годину на день.



"Україна – дуже цікава країна для мене. Моє вивчення української розпочалося з простих висловів "доброго дня", "доброго вечора". Ще паралельно я став дивитися телесеріали із субтитрами", – розповів Ескобар.



Американець вивчав мову через інтернет. За рік оволодів українською. Вже знає російську та німецьку, вчить китайську.



"Хочу бути поліглотом. Знаю вже не одну мову й українська - не найважча з тих, що я вчив", - сказав Браян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтер Корпусу миру США з Лос-Анджелеса Браян Ескобар розповів, як вивчав українську мову.Він працює шкільним вчителем англійської мови у Христинівці на Черкащині, - повідомляє pershij.com.ua."Я народився в Америці, ріс в Америці. Для мене там все по-старому, нічого особливого, нічого нового. Мені трошки нудно буває інколи, коли я в Америці. Рік чи два назад я побачив у соцмережах, що мої друзі за кордоном у Таїланді чи Японії, і зрозумів, що теж хочу кудись поїхати. Я кайфую в Україні", – сказав американець.Браян виділяв на вивчення мови годину на день."Україна – дуже цікава країна для мене. Моє вивчення української розпочалося з простих висловів "доброго дня", "доброго вечора". Ще паралельно я став дивитися телесеріали із субтитрами", – розповів Ескобар.Американець вивчав мову через інтернет. За рік оволодів українською. Вже знає російську та німецьку, вчить китайську."Хочу бути поліглотом. Знаю вже не одну мову й українська - не найважча з тих, що я вчив", - сказав Браян.

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