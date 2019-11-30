вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через китайський вірус скликають екстрене засідання ВООЗ

Через китайський вірус скликають екстрене засідання ВООЗ
20 січня, ВООЗ було оголошено про скликання спеціального надзвичайного комітету.

Про це повідомляє ASPI.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розповсюдила прес-реліз, в якому повідомляється, що на середу 22 січня в Женеві скликається екстрене засідання надзвичайного комітету у зв'язку виявленням в Китаї нового коронавірусу, який передається від людини до людини.

У повідомленні наголошується, що на засіданні буде розглядатися питання, чи являє собою спалах цього захворювання надзвичайну ситуацію в міжнародному масштабі.

Нагадаємо, в провінції Гуандун захворіли люди, самі не їздили в Ухань, але контактували з членами сім'ї, які там бували.

Експерт Державного комітету з питань гігієни та охорони Здоров'я Китаю Чжун Наньшань заявив, що нещодавно виявлений в китайському місті Ухань новий тип коронавірусу передається від людини людині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: китай, вірус, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через китайський вірус скликають екстрене засідання ВООЗ
Сьогодні, 05:04
Американець розповів, як за рік вивчив українську мову
Сьогодні, 04:21
У яких випадках волинян не пустять до судової зали
Сьогодні, 03:12
Дах володимир-волинської лікарні перекриють за 5 мільйонів
Сьогодні, 02:07
Колишній адвокат Януковича став заступником голови ДБР
Сьогодні, 01:03
Схожі новини
Як захистити себе від вірусів та запобігти поширенню хвороби Як захистити себе від вірусів та запобігти поширенню хвороби
30 листопад, 2019, 06:24
На Волині торік кашлюк «підчепили» пів сотні дітей На Волині торік кашлюк «підчепили» пів сотні дітей
20 січень, 15:37
Які продукти подарують «додаткові» 5 років життя Які продукти подарують «додаткові» 5 років життя
20 січень, 06:11
Чому у жінок судини старіють швидше, ніж у чоловіків Чому у жінок судини старіють швидше, ніж у чоловіків
19 січень, 05:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через китайський вірус скликають екстрене засідання ВООЗ
Сьогодні, 05:04
 0
Американець розповів, як за рік вивчив українську мову
Сьогодні, 04:21
 0
У яких випадках волинян не пустять до судової зали
Сьогодні, 03:12
 0
Дах володимир-волинської лікарні перекриють за 5 мільйонів
Сьогодні, 02:07
 0
Колишній адвокат Януковича став заступником голови ДБР
Сьогодні, 01:03
 0
Медіа
відео
1/8