Через китайський вірус скликають екстрене засідання ВООЗ
Сьогодні, 05:04
20 січня, ВООЗ було оголошено про скликання спеціального надзвичайного комітету.
Про це повідомляє ASPI.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розповсюдила прес-реліз, в якому повідомляється, що на середу 22 січня в Женеві скликається екстрене засідання надзвичайного комітету у зв'язку виявленням в Китаї нового коронавірусу, який передається від людини до людини.
У повідомленні наголошується, що на засіданні буде розглядатися питання, чи являє собою спалах цього захворювання надзвичайну ситуацію в міжнародному масштабі.
Нагадаємо, в провінції Гуандун захворіли люди, самі не їздили в Ухань, але контактували з членами сім'ї, які там бували.
Експерт Державного комітету з питань гігієни та охорони Здоров'я Китаю Чжун Наньшань заявив, що нещодавно виявлений в китайському місті Ухань новий тип коронавірусу передається від людини людині.
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Про це повідомляє ASPI.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розповсюдила прес-реліз, в якому повідомляється, що на середу 22 січня в Женеві скликається екстрене засідання надзвичайного комітету у зв'язку виявленням в Китаї нового коронавірусу, який передається від людини до людини.
У повідомленні наголошується, що на засіданні буде розглядатися питання, чи являє собою спалах цього захворювання надзвичайну ситуацію в міжнародному масштабі.
Нагадаємо, в провінції Гуандун захворіли люди, самі не їздили в Ухань, але контактували з членами сім'ї, які там бували.
Експерт Державного комітету з питань гігієни та охорони Здоров'я Китаю Чжун Наньшань заявив, що нещодавно виявлений в китайському місті Ухань новий тип коронавірусу передається від людини людині.
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