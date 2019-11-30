Через китайський вірус скликають екстрене засідання ВООЗ





Про це



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розповсюдила прес-реліз, в якому повідомляється, що на середу 22 січня в Женеві скликається екстрене засідання надзвичайного комітету у зв'язку виявленням в Китаї нового коронавірусу, який передається від людини до людини.



У повідомленні наголошується, що на засіданні буде розглядатися питання, чи являє собою спалах цього захворювання надзвичайну ситуацію в міжнародному масштабі.



Нагадаємо, в провінції Гуандун захворіли люди, самі не їздили в Ухань, але контактували з членами сім'ї, які там бували.



Експерт Державного комітету з питань гігієни та охорони Здоров'я Китаю Чжун Наньшань заявив, що нещодавно виявлений в китайському місті Ухань новий тип коронавірусу передається від людини людині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 січня, ВООЗ було оголошено про скликання спеціального надзвичайного комітету.Про це повідомляє ASPI.Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розповсюдила прес-реліз, в якому повідомляється, що на середу 22 січня в Женеві скликається екстрене засідання надзвичайного комітету у зв'язку виявленням в Китаї нового коронавірусу, який передається від людини до людини.У повідомленні наголошується, що на засіданні буде розглядатися питання, чи являє собою спалах цього захворювання надзвичайну ситуацію в міжнародному масштабі.Нагадаємо, в провінції Гуандун захворіли люди, самі не їздили в Ухань, але контактували з членами сім'ї, які там бували.Експерт Державного комітету з питань гігієни та охорони Здоров'я Китаю Чжун Наньшань заявив, що нещодавно виявлений в китайському місті Ухань новий тип коронавірусу передається від людини людині.

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