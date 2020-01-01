У луцькому ТРЦ влаштують «Нарру Valentines party»*





Тож запрошують провести цей день з другою половинкою в боулінг-клубі «StrikeCity».

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«Ми підготували для вас безліч приємних сюрпризів. Жива музика, StandUp, ну і звісно подарунки усім закоханим», - запевняють організатори.

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Дійство відбудеться 14 лютого о 20.00 у ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 3-й поверх



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» уже готуються до найромантичнішого свята року – Дня святого Валентина.Тож запрошують провести цей день з другою половинкою в боулінг-клубі «StrikeCity».«Ми підготували для вас безліч приємних сюрпризів. Жива музика, StandUp, ну і звісно подарунки усім закоханим», - запевняють організатори.⠀⠀Дійство відбудеться 14 лютого о 20.00 у ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 3-й поверх

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