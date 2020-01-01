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У луцькому ТРЦ влаштують «Нарру Valentines party»*

У луцькому ТРЦ влаштують «Нарру Valentines party»*
У ТРЦ «ПортCity» уже готуються до найромантичнішого свята року – Дня святого Валентина.

Тож запрошують провести цей день з другою половинкою в боулінг-клубі «StrikeCity».

«Ми підготували для вас безліч приємних сюрпризів. Жива музика, StandUp, ну і звісно подарунки усім закоханим», - запевняють організатори.
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Дійство відбудеться 14 лютого о 20.00 у ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 3-й поверх

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Теги: «ПортCity»
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