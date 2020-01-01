вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 21 січня: євро дещо подешевшав

Курс валют у Луцьку на 21 січня: євро дещо подешевшав
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.16, а продаж – 24.32.

Євро при купівлі становить – 26.76, продажу – 27.05.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині біля будинку загорілись тюки соломи. ФОТО
Сьогодні, 09:18
На Сході загинув український військовий
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 21 січня: євро дещо подешевшав
Сьогодні, 09:13
У луцькому ТРЦ влаштують «Нарру Valentines party»*
Сьогодні, 08:59
У Луцьку зменшили суми платіжок за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 20 січня Курс валют у Луцьку на 20 січня
20 січень, 09:16
Курс валют у Луцьку на 19 січня: гривня прискорила падіння Курс валют у Луцьку на 19 січня: гривня прискорила падіння
19 січень, 09:03
Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 17 січня Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 17 січня
17 січень, 09:11
Курс валют у Луцьку на 16 січня Курс валют у Луцьку на 16 січня
16 січень, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У райлікарні на Волині медики вперше прооперували онкохвору жінку з переломом стегна
Сьогодні, 10:03
 0
Порошенка в оперному театрі зустріли аплодисментами. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
 0
У Луцьку заберуть деякі кіоски з зупинок і не будуть торгувати алкоголем та цигарками біля шкіл
Сьогодні, 09:49
 0
У Луцьку посеред вулиці зловили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 09:44
 0
21 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:28
 0
Медіа
відео
1/8